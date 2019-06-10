"Türkiye huzur ve güven adasıdır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 2016'da turist sayısı 9 milyon 300 bindi. Bu yılın sonu itibarıyla 15 milyon olacak. Antalya'da 6 milyon 300 bindi, bu yılın sonunda Allah izin verirse 16 milyon olacak. Mardin'de 125 bindi, bu yılın sonunda 700 bin olacak. Türkiye, etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen şükürler olsun ki bugün huzur ve güven adasıdır." dedi.

Bakan Soylu, MHP Küçükçekmece İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Küçükçekmece Meydanı'ndaki programda vatandaşlara hitap eden Soylu, terörle mücadeledeki başarıya değinerek, "Biz burada nasıl huzurlu duruyorsak bilin Diyarbakır'da da insanlar bugün huzurludurlar, Batman'da insanlarımız huzurludurlar. Bunlar öyle sözle, lafla olabilecek işler değildir. Bu millet büyük bir cesaret ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizmde giderek yükselen bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, "İstanbul'da 2016'da turist sayısı 9 milyon 300 bindi. Bu yılın sonu itibarıyla 15 milyon olacak. Antalya'da 6 milyon 300 bindi, bu yılın sonunda Allah izin verirse 16 milyon olacak. Mardin'de 125 bindi, bu yılın sonunda 700 bin olacak. Türkiye, etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen şükürler olsun ki bugün huzur ve güven adasıdır." diye konuştu.