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"Türkiye huzur ve güven adasıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu: -"İstanbul'da 2016'da turist sayısı 9 milyon 300 bindi. Bu yılın sonu itibarıyla 15 milyon olacak. Antalya'da 6 milyon 300 bindi, bu yılın sonunda Allah izin verirse 16 milyon olacak. Mardin'de 125 bindi, bu yılın sonunda 700 bin olacak. Türkiye, etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen şükürler olsun ki bugün huzur ve güven adasıdır" -"(İBB'de verilerin kopyalanması) Belediye başkanlığına ilk gün gelecekler, ilk attığı imza belediyedeki verilerin kopyalanmasını sağlamak olacak. Amacınız ne?"

"Türkiye huzur ve güven adasıdır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 2016'da turist sayısı 9 milyon 300 bindi. Bu yılın sonu itibarıyla 15 milyon olacak. Antalya'da 6 milyon 300 bindi, bu yılın sonunda Allah izin verirse 16 milyon olacak. Mardin'de 125 bindi, bu yılın sonunda 700 bin olacak. Türkiye, etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen şükürler olsun ki bugün huzur ve güven adasıdır." dedi.

Bakan Soylu, MHP Küçükçekmece İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Küçükçekmece Meydanı'ndaki programda vatandaşlara hitap eden Soylu, terörle mücadeledeki başarıya değinerek, "Biz burada nasıl huzurlu duruyorsak bilin Diyarbakır'da da insanlar bugün huzurludurlar, Batman'da insanlarımız huzurludurlar. Bunlar öyle sözle, lafla olabilecek işler değildir. Bu millet büyük bir cesaret ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizmde giderek yükselen bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, "İstanbul'da 2016'da turist sayısı 9 milyon 300 bindi. Bu yılın sonu itibarıyla 15 milyon olacak. Antalya'da 6 milyon 300 bindi, bu yılın sonunda Allah izin verirse 16 milyon olacak. Mardin'de 125 bindi, bu yılın sonunda 700 bin olacak. Türkiye, etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen şükürler olsun ki bugün huzur ve güven adasıdır." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması konusuna değinen Soylu, şunları söyledi:

"1 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na geldim. Şunu yapamaz mıydım? Elimde iki tane flaş bellek alıp, iki tane cd çıkarıp 'Bana emniyetin ve jandarmanın bütün istihbarat belgelerini buraya koyacaksınız', alıp evime, kendi kasama, başucuma koyup götüremez miydim? Bunu gerçekleştiremez miydim? Ama ayıp etmiş olurdum. Çünkü bu millet bana namusunu ve mahremiyetini teslim etmiş. Eğer hukuken bir yanlış yapsak ipliğimizi pazara çıkarır bunlar. Belediye başkanlığına ilk gün gelecekler, ilk attığı imza belediyedeki verilerin kopyalanmasını sağlamak olacak. Amacınız ne? 17-25 Aralık'ta FETÖ bunları kopyaladı. FETÖ'yü yurdunda barındıran ABD'ye bunları götürdüler. Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısı tahrif edilen o kopyalardan dolayı orada hapis yatmaktadır. Halk Bankası davası bu yüzdendir."

Bakan Soylu, daha sonra Kanarya Mahallesi'nde bulunan Tüm Karadenizliler Derneği'nde düzenlenen hemşehri buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

İstanbul'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından önceki durumuna değinen Soylu, "Anneler hava kirliliğinden çocuklarını okula gönderemiyordu. Gazeteler hava kirliliğinden dolayı maske dağıtıyordu. Otobüs şoförleri maaşlarını alamadığı için insanlar işine gidemiyordu, geç kalıyordu." dedi.

Soylu, "Bana CHP'nin il başkanı diyor ki 'Biz onun cemaziyelevvelini biliriz.' Benim cemaziyelevvelimde bir şey yok. Allah'ıma şükürler olsun cemaziyelevvelimden bugüne kadar domuz eti yiyerek büyümedim. Bu milletin inancına hakaret etmedim, küfretmedim." ifadelerini kullandı.

Ordu-Giresun Havaalanı VIP salonunda yaşananları anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Sen devletin valisine 'it' dersen bu, millet tarafından çok net bir şekilde anlaşılır. O vali Muş'ta kahramanlık yapmış validir. Terörle mücadelede evine saldırıda bulunulmuş, orada çok önemli görevler ifa etmiş bir validir. Vali kanun adamıdır. Sonra Meral Akşener o valiyi küçümsüyor. Sen 6 ay da olsa stajyer İçişleri Bakanlığı yaptın. Valinin görevini bilmez misin? Valinin bir görevi var. Bunu korumak zorundadır."

Bakan Soylu, Küçükçekmece'deki programlarının ardından Bağcılar'da Trabzonlular Derneği 7 Bölge 7 Renk Festivali'ne katıldı.

Burada konuşan Soylu, 31 Mart seçimlerinin yenilenmesine ilişkin, "Biz bu seçimi kaybetmedik. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Binali Ağabeyin 100'e yakın sandıkta oylarını başka adaylara kaydırmışlar. Ne yapsaydık? İtiraz etmese miydik? ABD'de bunu almış, not etmiş. Canın cehenneme, ne edersen et. Umurumuzda değil. Biz kimsenin hakkını gasbetmeyiz. Biz Haktan korkarız ama hakkımızı da korumak için Allah şahittir mücadelemizi ortaya koyarız. Kim ne derse desin, 'ABD şunu söyleyecek, Avrupa şunu söyleyecek' biz buna değil millet ne der buna bakarız. 23 Haziran'da herkes sözünü söyler ve millet bu konudaki iradesini ortaya koyar." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun Bağcılar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece

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