Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 6 bin 211 noktada yapılan "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında, aranan bin 89 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 301 bin araç/sürücü kontrol edilirken 13 bin 153 sürücü hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 47 bin 181 personel ve 160 dedektör köpeğin katılımıyla "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla dün yurt genelinde uygulama yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, stratejik önemi haiz bölgeler ile hava ve deniz limanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşların yoğun bulunduğu park, bahçe, bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevreleri başta olmak üzere 6 bin 211 noktada uygulama yapıldı.