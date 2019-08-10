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"Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 6 bin 211 noktada yapılan "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında, aranan bin 89 kişi yakalandı - Uygulama kapsamında 301 bin araç/sürücü kontrol edilirken 13 bin 153 sürücü hakkında işlem yapıldı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 6 bin 211 noktada yapılan "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulamasında, aranan bin 89 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 301 bin araç/sürücü kontrol edilirken 13 bin 153 sürücü hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 47 bin 181 personel ve 160 dedektör köpeğin katılımıyla "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla dün yurt genelinde uygulama yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, stratejik önemi haiz bölgeler ile hava ve deniz limanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşların yoğun bulunduğu park, bahçe, bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevreleri başta olmak üzere 6 bin 211 noktada uygulama yapıldı.

Uygulamada, 536 bin 677 kişi sorgulanırken 1 adam öldürme,1 yağma, 59 yaralama, 25 hırsızlık, 23 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 13 fuhuş, 25 narkotik madde bulundurmak ve satmak, 4 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 916 diğer suçlardan ve 9'u çocuk 17 kayıp şahıs olmak üzere, toplam bin 89 kişi yakalandı.

- 2 bin 100 araç trafikten men edildi

Güvenlik güçlerinin 13 bin 369 umuma açık iş yerini denetlediği uygulamada, 315 iş yerine işlem yapılırken 399 kişiye adli-idari işlem uygulandı. 100 kişi gözaltına alındı, 12 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 51 mermi, 4 kesici/delici alet, bin 57 gram esrar, 875 gram eroin, 27 gram bonzai, 70 gram metanfetamin, 20 ecstasy hap, 19 uyuşturucu hap, 121 kenevir bitkisi, 182 litre kaçak içki ve 178 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 301 bin 963 adet araç/sürücü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 161 aranan araç yakalandı. 13 bin 153 ihlal yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne işlem yapıldı. 2 bin 100 adet araç trafikten men edilirken 68 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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