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Türkiye içerik kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

25.01.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, geçen yılın ilk yarısında hükümetlerin içerik kaldırılması talebinde bulunduğu kullanıcı hesabı sayısında rekor kırıldığını açıkladı.

Türkiye içerik kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

En fazla talepte bulunan hükümetler sıralamasında Türkiye üçüncü oldu.Twitter, kullanıcıların paylaştığı içeriklerin kaldırılması için hükümetlerden gelen talep sayılarını açıkladı.

2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan Twitter, bu süre zarfında hükümetlerin 196 bin 878 hesaptan içerik kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulunduğunu duyurdu. Söz konusu hesap sayısının, Twitter'ın şeffaflık raporlarını yayımlaya başladığı 2012 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı olduğu açıklandı. Şirket, içerik kaldırılması talebi sayısı bakımından da rekor kırıldığını belirtti.

Taleplerin yüzde 95'inin beş ülkeden geldiğini duyuran Twitter, ilk sırada Japonya'nın bulunduğunu bildirdi. Japonya'yı Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore izledi. Twitter'a Çin ve Kuzey Kore dâhil bazı ülkelerde erişim bulunmuyor.

Twitter 2021'in ilk altı aylık dönemindeki taleplerden yüzde 54'ünde, bildirilen içeriğe belli ülkelerde erişimi durdurduğunu ya da kullanıcılardan bu içeriği kısmen veya tamamen kaldırmalarını istediğini belirtti.

"Son derece endişe verici"

Twitter'ın küresel kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Sinead McSweeney, "Dünya genelinde hükümetlerin içeriklere müdahale etme ve kaldırma girişimlerinin giderek arttığı şu dönemde, daha önce görmediğimiz sayıda taleple karşılıyoruz" dedi.

McSweeney, "mahremiyet ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit" olarak gördüğü bu durumu, "tüm dikkatlerini vermeleri gereken, son derece endişe verici bir eğilim" diye tanımladı.

Twitter'ın bir önceki altı aylık verileri, 131 bin 933 hesaptan içerik kaldırılması için hükümetlerce talepte bulunulduğunu gösteriyordu. Açıklanan son sayı, geçen yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 50'lik bir artış olduğunu ortaya koydu.

Hükümetlerin talep sayısıysa 38 bin 524'ten 43 bin 387'e yükselirken yüzde 14'lük artış gösterdi. Talep sayısı yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Twitter, kullanıcı hesabı bilgisi talep etme bakımındansa ilk sırada ABD'nin bulunduğunu belirtti. ABD'den Twitter'a ulaşan 3 bin 26 talep, toplam taleplerin yüzde 26'sını oluşturdu.

Twitter, hükümetlerin bilgi taleplerinin yüzde 64'ünde ya kısmen bilgi paylaştı ya da hiçbir bilgi paylaşımında bulunmadı. Şirket, bu oranda bir önceki döneme kıyasla yüzde 9'luk bir düşüş olduğunu ifade etti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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