Türkiye için "12 mil" savaş sebebi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını dile getirdi. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Oktay, Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır" dedi. Karasuları konusunun Lozan Antlaşması'nda karara bağlandığını ve bunun Yunanistan için Ege Denizi'nde 3 mil olduğunu belirten Oktay, Atina'da dile getirilen karasularını 12 mile çıkarma fikri ile hakkında, "Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye inemeyecek. Ege'den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz'den geçen, Marmara'dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ifadesini kullandı.

TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen çarşamba günü Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin batısında yer alan İyonya Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu uygulamayı, komşu ülkelerle arada en az 24 deniz mili mesafenin olduğu diğer denizlerde de hayata geçirebileceklerini ifade eden Mitsotakis, Türkiye ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge konuları konusunda diyaloğa hazır olduklarını da dile getirmişti. Fransa'ya ağır eleştiri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'e savaş gemileri ve savaş uçakları gönderen Fransa'yı da eleştirdi. Oktay, "Fransa geliyor, Fransa buraya uçak koyuyor. Neyin uçağını getiriyorsun kardeşim, hangi savaş gemilerini getirmeye çalışıyorsun? Sen kimsin? Ey Fransa sen kimsin? Ey Macron, sen kimsin? Türk milletini ve Türkiye'yi tanımamışsın. Sen garantör ülke değilsin" dedi.