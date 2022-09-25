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Türkiye için Alzheimer alarmı! Makas tersine döndü diyerek uyardı: Gündüz şekerlemesine dikkat

25.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alzheimer hastalığı tüm dünyanın kabusu olmaya devam ederken, Türkiye bu hastalığın yayılma hızında dünyada beşinci sıraya geldi. Türkiye'de ortalama yaşın kadınlarda 80’i, erkeklerde 76’yı bulduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Makas tersine döndü, yaşlı nüfus çoğalıyor. Alzheimer’ın öncüsü olabilir” dedi.

Türkiye için Alzheimer alarmı! Makas tersine döndü diyerek uyardı: Gündüz şekerlemesine dikkat

Alzheimer’ın yayılma hızında Türkiye'nin dünyada beşinci sırada olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunun nüfusun hızlı yaşlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Tarhan, “Türkiye’de ortalama yaş şu an 80’lerde. Kadınlarda 80’i, erkeklerde 76’yı buldu. Yani makas tersine döndü, yaşlı nüfus çoğalıyor, genç nüfus azalıyor. Bu da ciddi bir şekilde küresel etkilerin sonucu ortaya çıktı” dedi.

"2050 YILINDA 150 MİLYONA ÇIKACAK"

Karar'da yer alan habere göre; her 5 yılda Alzheimer hastalığının bir misli arttığını vurgulayan Tarhan, “Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada böyle. Ama Avrupa ülkelerinde nüfus durduğu için Alzheimer oranı sabit kaldı” diye konuştu. Prof. Dr. Tarhan, Alzheimer’la ilgili istatistik çalışmalarına değinerek şu anda dünyada 50 milyon civarında Alzheimer tanısı alınmış kişi olduğunu, bu rakamın 2050 yılında 150 milyona çıkacağının ön görüldüğünü kaydederek “Alzheimer hastalığı dünyanın gelecekteki en önemli halk sağlığı sorunu olmak üzere” uyarısında bulundu.

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50 YAŞINDAN SONRA GÜNDÜZ ‘ŞEKERLEME’YE DİKKAT

Prof. Dr. Tarhan, Alzheimer’ın önlenmesinde yaşam şeklinin de önemli olduğunu kaydederek, şu bilgileri aktardı: “Kalbe iyi gelen beyne de iyi geliyor. Mesela kilo almamak, damar koruyucu beslenmek, Akdeniz diyeti yapmak gibi. Kalp sağlığıyla ilgili böyle yaşam önerileri uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ama sadece bunlar yetmiyor. Günde 5 bin adım yürüyüş kalp ve beyin dostudur. 40 yaşından sonra günde en az 5 bin adım yürümek gerekiyor. 5 bin adımı doldurmuyorsa ileri yaş için risk vardır.” Alzheimer’ın en erken belirtisinin daha önce alışkanlığı olmadığı halde gündüz şekerlemelere başlaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi:

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“50 yaşından sonra bir kimse durup dururken uyuklamalara başlıyorsa Alzheimer’ın öncüsü olabilir. Unutkanlığı küçümsememek gerekiyor. Yaşa bağlı unutkanlıklar vardır. Bu normaldir. Ama ‘Bu yaşa geldik bu kadar unutkanlık olur’ dememek gerekiyor. Eğer aileden anne ya da babadan birisinde unutkanlık varsa diyelim 50 yaşına gelmiş birinde unutkanlık başlamışsa dikkat etmeli.” diyen Prof. Dr. Tarhan, Alzheimer’ın kalp, tansiyon gibi sadece bireyi değil tüm yakın çevresini etkileyen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Alzheimer aile hastalığıdır. Bütün aileyi etkiliyor, bakım artıyor sosyal davranışlar değişiyor, kişi artık evini bulamamaya başlıyor. Aile fertlerinin Alzheimer’ı yönetmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye alzaimer
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