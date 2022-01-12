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Türkiye için bir ilk niteliğinde: Yitirdiğimiz madencilerin ismini taşıyacak "Grizu-263A" için büyük gün yarın!

12.01.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yarın ABD'den uzaya gönderilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Grizu-263A, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimlerini uzaya taşıyacak.

Türkiye için bir ilk niteliğinde: Yitirdiğimiz madencilerin ismini taşıyacak "Grizu-263A" için büyük gün yarın!

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya gönderilmek için artık günleri değil, saatleri sayıyor. Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi aracılığıyla yarın uzaya fırlatılacak.

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

Grizu

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Türkiye’nin ilk cep uydusu &quot;Grizu-263A&quot; uzaya gitmeye hazırlanıyor! Elon Musk'ın şirketi ile gönderilecekTürkiye’nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya gitmeye hazırlanıyor! Elon Musk'ın şirketi ile gönderilecek

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini belirten Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

grizu uydu

"KARANLIK MADEN OCAKLARINDAN UZAYIN SESSİZ DERİNLİKLERİNE UZANAN ZONGULDAK HİKAYESİ"

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takım olarak büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayesi olarak tanımlıyoruz. Uydumuz prototip deneysel bir uydu ve bu uydumuzu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Türkiye
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