‘Türkiye İçin Hem Riskler Hem Fırsatlar Süreci’

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki gerilimin varlığını bugüne kadar bölgede “yaptırımlar” ve “vekaletler savaşı” şeklinde gözlemlediklerini kaydeden Orhan şöyle konuştu: “İran’ın Kerkük’teki bir hava üssünde Amerikalı sözleşmeli personel ölümüne neden olan saldırısı sonrasında İran desteğiyle Irak’taki Şii gruplarca ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin basılmasının Amerika açısından bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılıyor.”

“İran’ın önceki eylemlerinde ABD’nin çok fazla inisiyatif almadığı görülmüştü. Bundan kaynaklı olarak İran yönetiminde belki de ABD’nin pek bir şey yapmayacağı beklentisi vardı” diyen Orhan “Ama ABD, elçilik baskını kırmızı çizgi görmüş olacak İran’ın üst düzeydeki dört isminden birini hedef alarak insansız hava aracı ile Süleymani’yi öldürdü. Bu tabii ilk kez doğrudan karşı karşıya gelinmesi oldu” diye konuştu. “İran da vekiller üzerinden mücadelede başarılıydı” diyen Orhan “Ama şimdi ABD’yi doğrudan hedef alma ihtiyacı duydu. ABD ise, İran’ın füzelerle üst saldırısı sonucunda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şimdi artık günü kurtarma durumu olduysa artık çatışma derinleşmeyecektir. İki taraf da çatışmayı bu noktada bitirmek isteyecektir” dedi.