Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Adli yılımıza güzel başladık. Siz bakmayın, bazı gölgeleme hareketlerine. Yargı reformu doğru bir iş, iyi bir iş yapıyoruz. Bu ülke için iyi bir iş yapıyoruz. Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz." dedi.

Palandöken Dağı'nda bir otelde, adli yıl açılışı nedeniyle verilen kokteyle katılan Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmasında, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yargı reformunun öneminden bahseden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Adli yılımıza güzel başladık. Siz bakmayın, bazı gölgeleme hareketlerine. Yargı reformu doğru bir iş, iyi bir iş yapıyoruz. Bu ülke için iyi bir iş yapıyoruz. Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz. Biraz önce genç bir meslektaşımız bazı sorunlardan yakınıyordu. Elimizde bir sihirli değnek yok, şöyle yaptığımızda bir anda tüm avukatlarımız en iyi eğitim seviyesine ulaşsın. Tüm hakimlerimiz, savcılarımız bir anda en az 10 yıl kıdemli olsun, yok böyle bir imkanımız. En uzun yolculuklar bile ilk adım atılmadan başlamaz. Uzaya çıkacaksanız, önce evden çıkacaksınız. Kaldırıma adım atmazsanız, uzaya da çıkamazsınız."