Türkiye için İngiltere modeli önerisi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Alman politikacı Friedrich Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha sıkı bir şekilde bağlanması gerektiğini söyledi.

15-16 Ocak'ta yapılacak CDU kongresinde parti genel başkanlığına adaylığını koyan üç isimden biri olan Merz, "Türkiye gibi ülkelere tam üye olmadan AB iç pazarına katılım imkanı sağlayacak, genişletilmiş bir Avrupa ekonomik bölgesinin" hayata geçirilebileceğini kaydetti.

"Türkiye'nin üyelik perspektifi yok"

Funke Medya Grubu'na konuşan Merz, Türkiye için uzun vadede AB üyeliği perspektifi bulunmadığını belirterek üyelik seçeneğinin altındaki düzlemlerde her şey hakkında konuşulabileceğini söyledi. Merz, bu tür bir ilişkinin günün birinde Rusya için de bir perspektif olabileceğini kaydetti.

Friedrich Merz, Türkiye ile ilişkiler konusunda İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının belli ölçüde örnek alınabileceğini belirtti. 2020 Ocak ayında AB'den resmen ayrılan Britanya, 1 Ocak 2021 itibarıyla AB iç pazarı ve gümrük birliğinden de çıkmıştı. Aylar süren pazarlıkların ardından Brüksel ve Londra arasında ticaret ve ortaklık anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Anlaşma uyarınca Britanya ile AB arasında mal ticaretinde gümrük ve miktar kısıtlamaları olmayacak.