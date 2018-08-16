SÜMEYYE ÖZER - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, İran'ın, Türkiye için enerji temini noktasında önemli rol oynadığını belirterek, “Türkiye için İran çok önemli bir enerji ortağıdır. Geçen sene ham petrol ithalatımızın yaklaşık yüzde 50'ye yakınını İran'dan yaptık." dedi. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Büyükelçi Tekin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Tekin, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırım kararlarının, Türkiye-İran ilişkilerini olumsuz yönde etkilememesi için her türlü çabanın ciddiyetle gösterilmekte olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin konjektürel bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığını, sağlam ve köklü temellere dayandığını ifade etti. İran ile ekonomik, ticaret ve enerji alanlarındaki ikili ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmemesi için bir irade olduğunu vurgulayan Tekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanımızın demeçleri de hep aynı istikamette. Biz tek taraflı yaptırımları meşru bulmuyoruz ve yaptırım kararlarına uymayı da düşünmüyoruz."diye konuştu.

Büyükelçi Tekin, "Türkiye'nin yaptırımlar konusundaki temel kıstası, uygulanacak yaptırımların uluslararası hukuka, oydaşmaya dayanması, örneğin BM çerçevesinde kararlaştırılmış olmasıdır. Bu şekilde uygulanan yaptırımlara ülkemiz daima titizlikle riayet etmiştir. Ancak herhangi bir ülkenin uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunu karşısına alarak uygulamaya koyduğu, dolayısıyla meşruiyet zemini tartışmalı tek taraflı yaptırımlar ülkemiz için bağlayıcı değildir." değerlendirmesini yaptı. Son dönemde İran'dan Türkiye'yi destekleyen açıklamalar geldiğini aktaran Tekin, "Bunlar tabii aramızdaki komşuluk ilişkilerine yakışan açıklamalardır. Bunun ne ölçüde gerçek hayata yansıyacağını göreceğiz.” dedi. - “Türkiye için İran çok önemli bir enerji ortağıdır” Tekin, Türk ekonomisinin serbest piyasaya dayalı olduğunu ve özel sektörün kendi risk durumlarını değerlendireceğini belirterek, "Devlet olarak bir politika ortaya koyabiliriz. Ama özel sektör risk değerlendirmelerine göre kendi kararını verir. Eğer İran’la iş yapmak özel sektör için risk oluşturuyorsa kendilerine göre bir karar alabilir.” uyarısında bulundu.