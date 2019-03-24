İSTANBUL- (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlk Oy Hareketi'nin "Türkiye İçin Işık Tut" kampanyasına ilişkin, "Genç kardeşlerimin böyle güzel bir kampanya yaptıklarından haberdar oldum. Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir." dedi.

Kurtulmuş, İlk Oy Hareketi'nin Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na düzenlediği yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, gençlere etkinliğe katılımları için teşekkür etti.

Gençlerin önemli bir dönemde beka seçimine sahip çıktığını dile getiren Kurtulmuş, "Ben bugün Fatih Camisi'ne geldim. Programlarım arasında namaz kılmaya gelmiştim. Genç kardeşlerimin böyle güzel bir kampanya yaptıklarından haberdar oldum. Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir. Arkadaşlarımızın bu güzel hassasiyetlerine yürekten katıldığımı belirtmek amacıyla, destek için namaz çıkışı onlara eşlik etmek istedim." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu da Türkiye'de ilk kez oy kullanacak yaklaşık 1 milyon genç olduğu bilgisini vererek, "18-30 yaş arasında 5 milyon kardeşimiz var. 'Türkiye İçin Işık Tut' kampanyası İlk Oy Hareketi platformu tarafından yapılan çevreci bir kampanyadır. Bu kampanya bilinçli bir gençlik oluşumunun gerçekleştirdiği farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Seçim kampanyaları artık dijital mecralar üzerinden yürütülüyor. Gençlere ulaşabilmek için sosyal medyayı, dijital mecraları çok iyi tanımak ve anlamak gerekli." ifadelerini kullandı.