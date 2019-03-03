"Türkiye için kapalı kapılar arkasında kurulan oyunları bozmaya niyetliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bütün terör odaklarına karşı, bütün yapılara karşı, Türkiye için kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranlara karşı hep biriz ve beraberiz, bu oyunları bozmaya niyetliyiz." dedi.

Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Samsun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Cumhur İttifakı ile artık daha güçlü olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Bugün artık daha güçlüyüz. Bugün Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli omuz omuza verdiler. Birbirlerinden güç alarak bu ülkeye karşı tehdit unsuru olan yapılara karşı birlikte mücadele etme kararı aldılar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanda kurulduğunu belirten Karaaslan, karşıdaki ittifakın nerede ve ne zaman kurulduğunu sorarak, şunları dile getirdi:

"Milletin gözünün içine baka baka itiraf edemedikleri birlikteliklerini bugün adına 'millet' koyarak itiraf edemezler. Biz bütün terör odaklarına karşı, bütün yapılara karşı, Türkiye için kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranlara karşı hep biriz ve beraberiz, bu oyunları bozmaya niyetliyiz."