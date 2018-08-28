"Türkiye İçin Kazanç Vakti"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan, gayrimenkul sektöründeki kampanya süresince satışlarda en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni kampanyaya yine Babacan Premium ve Port Royal olmak üzere 2 projemizde yer alan toplam 100 dairemiz ile katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın ekonomi açısından kilit önemde bulunan diğer sektörlere de örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Bir önceki gayrimenkul kampanyasının sektörde ciddi bir domino etkisi oluşturduğunu aktaran Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlerleyen süreçte faiz oranlarının yüzde 2'lere kadar tırmanması, sektörün tüm paydaşlarını endişelendirmişti. Bugün geldiğimiz aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncü girişimiyle yeni bir kampanyanın start'ını vermiş olmanın heyecanı içindeyiz. Bugün yeniden başlayan kampanya sadece sektörümüzün gelişimi yönünde ortaya koyduğumuz örnek bir güç birliği değildir. Küresel ekonomiden kaynaklanan kur baskısına karşı benzeri görülmemiş ortak bir mücadele örneğidir. Ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırı karşısında biz sektör temsilcilerine ciddi bir sorumluluk düşüyor.