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"Türkiye İçin Kazanç Vakti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan: - "Kampanya süresince satışlarımızda en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Yeni kampanyaya yine Babacan Premium ve Port Royal olmak üzere 2 projemizde yer alan toplam 100 dairemiz ile katılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan, gayrimenkul sektöründeki kampanya süresince satışlarda en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni kampanyaya yine Babacan Premium ve Port Royal olmak üzere 2 projemizde yer alan toplam 100 dairemiz ile katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın ekonomi açısından kilit önemde bulunan diğer sektörlere de örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Bir önceki gayrimenkul kampanyasının sektörde ciddi bir domino etkisi oluşturduğunu aktaran Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlerleyen süreçte faiz oranlarının yüzde 2'lere kadar tırmanması, sektörün tüm paydaşlarını endişelendirmişti. Bugün geldiğimiz aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncü girişimiyle yeni bir kampanyanın start'ını vermiş olmanın heyecanı içindeyiz. Bugün yeniden başlayan kampanya sadece sektörümüzün gelişimi yönünde ortaya koyduğumuz örnek bir güç birliği değildir. Küresel ekonomiden kaynaklanan kur baskısına karşı benzeri görülmemiş ortak bir mücadele örneğidir. Ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırı karşısında biz sektör temsilcilerine ciddi bir sorumluluk düşüyor.

Bu saldırının etkilerini ortadan kaldırmak noktasında, yeni başlattığımız kampanya ayrı bir öneme sahip bulunuyor. Ülkemizin dünya ölçeğinde sürekli yükselen konumunun herhangi bir sarsıntıya uğramaması, ekonomik gelişmişlik noktasında daha ileri seviyelere yükselebilmesi için hepimize çok iş düşüyor. Bu kampanya ile sektördeki canlılığı diri tutarken, ekonomimize sağladığımız katma değerde ciddi bir artış yakalayabileceğiz."

Babacan, 2 ay sürecek kampanya ile yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşılacağına işaret ederek, "Ulusal kampanya sürecinin başladığı ilk günden itibaren kampanyaya katıldığımız 3 projemizle en büyük desteklerden birini veren bir şirket olarak yatırımcılarımızın gözünde oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. Projelerimize yönelik talepte ciddi artış yakaladık. Kampanya sona ermesine rağmen Babacan Holding'de yüzde 20 indirim ayrıcalığı hep sürdü. Sonuçta ciddi bir verimlilik elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kampanya süresince satışlarda en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirten Babacan, "Yeni kampanyaya yine Babacan Premium ve Port Royal olmak üzere 2 projemizde yer alan toplam 100 dairemiz ile katılıyoruz." ifadesini kullandı.

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"Türkiye İçin Kazanç Vakti" Babacan Holding Mehmet Babacan

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