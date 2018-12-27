Türkiye için korkutan uyarı: Bazılarında gaz ve buhar çıkışı var

Dünya genelinde son bir ay içinde 5 volkanik patlama meydana geldi. Geçen hafta Endonezya'daki Anak Kranatau Yanardağı'nın patlamasının ardından tsunami yaşandı, yüzlerce kişi öldü.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı ile Rusya'daki Ebeko ve Shiveluch yanardağları da bu ay içinde alev püskürttü. Sadece üç gün önce İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna'dan sonra dün Stromboli Yanardağı aktif hale geldi.

Bölgedeki alarm düzeyi 'yeşil'den 'sarı'ya yükseltildi. İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin uyandığını kaydetti. Etna çevresinde 24 saatte 4.8 büyüklüğüne kadar çıkan 759 yer sarsıntısı tespit edildi. Depremlerde 10 kişi yaralandı.

"AZ DA OLSA HALEN RİSK VAR"



Uzmanlara göre art arda yaşanan volkanik patlamalar normal. Peki, Türkiye'de durum ne? Bilim insanlarına göre, günümüzde Türkiye'de aktif volkan bulunmuyor. Bilim insanları, "Ülkemizdeki yanardağları (Süphan, Tendürek, Karadağ, Ağrı, Hasan Dağı, Erciyes vb.) tamamen sönmüş kabul etmek son derece yanlış. Türkiye için az da olsa halen risk var" dedi.

178 YIL ÖNCE AĞRI DAĞI KISMEN FAALİYETE GEÇTİ



Türkiye'de bilinen son yanardağ patlaması 1441'de Nemrut'ta gerçekleşti. Bazı kaynaklar, 1692'de de bir patlamanın yaşandığını iddia ediyor. 1840'daki deprem sırasında, Ağrı Dağı'nda çok büyük olmayan bir patlamanın gerçekleştiği belirtiliyor. (Kaynak: Türkiye gazetesi)