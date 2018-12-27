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Türkiye için korkutan uyarı: Bazılarında gaz ve buhar çıkışı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Dünyada bir ayda 5 yanardağ faaliyete geçti. Endonezya'da volkanik tsunamide yüzlerce kişi öldü. Bilim insanları, 18 volkanın bulunduğu Türkiye için 'Bazı volkanlarda gaz ve buhar çıkışı görülüyor. Bizim için de risk var' dedi.

Dünya genelinde son bir ay içinde 5 volkanik patlama meydana geldi. Geçen hafta Endonezya'daki Anak Kranatau Yanardağı'nın patlamasının ardından tsunami yaşandı, yüzlerce kişi öldü.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı ile Rusya'daki Ebeko ve Shiveluch yanardağları da bu ay içinde alev püskürttü. Sadece üç gün önce İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna'dan sonra dün Stromboli Yanardağı aktif hale geldi.

Bölgedeki alarm düzeyi 'yeşil'den 'sarı'ya yükseltildi. İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin uyandığını kaydetti. Etna çevresinde 24 saatte 4.8 büyüklüğüne kadar çıkan 759 yer sarsıntısı tespit edildi. Depremlerde 10 kişi yaralandı.

"AZ DA OLSA HALEN RİSK VAR"

Uzmanlara göre art arda yaşanan volkanik patlamalar normal. Peki, Türkiye'de durum ne? Bilim insanlarına göre, günümüzde Türkiye'de aktif volkan bulunmuyor. Bilim insanları, "Ülkemizdeki yanardağları (Süphan, Tendürek, Karadağ, Ağrı, Hasan Dağı, Erciyes vb.) tamamen sönmüş kabul etmek son derece yanlış. Türkiye için az da olsa halen risk var" dedi.

178 YIL ÖNCE AĞRI DAĞI KISMEN FAALİYETE GEÇTİ

Türkiye'de bilinen son yanardağ patlaması 1441'de Nemrut'ta gerçekleşti. Bazı kaynaklar, 1692'de de bir patlamanın yaşandığını iddia ediyor. 1840'daki deprem sırasında, Ağrı Dağı'nda çok büyük olmayan bir patlamanın gerçekleştiği belirtiliyor. (Kaynak: Türkiye gazetesi)

Türkiye'deki yanardağlar

ACIGÖL DAĞI

ACIGÖL DAĞI
Son aktif olduğu zaman: Holosen

AĞRI DAĞI

AĞRI DAĞI
Son aktif olduğu zaman: 1840

ERCİYES DAĞI

ERCİYES DAĞI
Son aktif olduğu zaman: MÖ 253

GİREKOL DAĞI

GİREKOL DAĞI
Son aktif olduğu zaman: Holosen

GÖLLÜ DAĞI

GÖLLÜ DAĞI
Son aktif olduğu zaman: Holosen

HASAN DAĞI

HASAN DAĞI
Son aktif olduğu zaman: MÖ 620

KARACA DAĞ

KARACA DAĞ
Son aktif olduğu zaman: Bilinmiyor

KARA DAĞ

KARA DAĞ
Son aktif olduğu zaman: Bilinmiyor

KARAPINAR DÜZLÜĞÜ

KARAPINAR DÜZLÜĞÜ
Son aktif olduğu zaman: Bilinmiyor

ERZURUM - KARS PLATOSU

ERZURUM - KARS PLATOSU
Son aktif olduğu zaman: Bilinmiyor

KULA TEPELERİ

KULA TEPELERİ
Son aktif olduğu zaman: Holosen

NEMRUT DAĞI (BİTLİS)

NEMRUT DAĞI (BİTLİS)
Son aktif olduğu zaman: 1692

SÜPHAN DAĞI

SÜPHAN DAĞI
Son aktif olduğu zaman: Holosen

TENDÜREK DAĞI

TENDÜREK DAĞI
Son aktif olduğu zaman: 1855
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NEMRUT DAĞI (BİTLİS) mı ?.....BİTLİS'LE ADIYAMAN ARASI 415 KM
Nemrut Dağı ile verilen görsel, Adıyaman Nemrut olup dağ volkanik değildir
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