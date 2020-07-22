Türkiye İçin Üretilen F-35’leri ABD Hava Kuvvetleri Alıyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması sebebiyle F-35 programından çıkarılmasının ardından, Türkiye için üretilen F-35’leri ABD Hava Kuvvetleri satın alıyor.
Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminden geri adım atmayan Türkiye’nin üretici ortaklarından olduğu F-35 projesinden geçtiğimiz yıl çıkarılmasından sonra, Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in Türkiye için ürettiği F-35’lerin akıbeti belirsiz kalmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı belirsizliğe son noktayı Pazartesi akşamı savunma projelerine ilişkin yaptığı rutin bir açıklamayla koydu. Buna göre, 862 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağını ABD Hava Kuvvetleri satın alacak. Sözleşme kapsamında ABD Hava Kuvvetleri altı adet daha F-35 alacak. Türkiye için üretilmiş olan savaş uçaklarının konfigürasyonunda ABD modellerine göre gerekli değişiklikler yapılacak.
Son döneme kadar F-35 programının resmi internet sitesinde üretici ülkeler arasında ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte yer alan Türkiye'nin adı projenin internet sitesindeki küresel katılımcı listesinden geçtiğimiz günlerde çıkarılmıştı.
Türkiye F-35 programı kapsamında 100 adet savaş uçağı almayı planlıyordu. Ancak Ankara’nın Moskova’dan S-400’leri teslim almaya başladığı geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı. O dönem, Türkiye için üretilen ilk parti savaş uçakları üretim bandından çıkmış, Türk pilotlar da Arizona ve Florida’daki Amerikan üslerinde eğitim almaya başlamışlardı.
ABD ve F-35 projesinde yer alan diğer ülkeler, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı s-400 füze savunma sisteminin bu savaş uçakları için güvenlik tehdidi oluşturduğunu, Rusya’nın bu sistemi F-35’lere ilişkin gizli bilgileri ele geçirmek için kullanabileceğini ve S-400 sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını belirtiyor.
Türkiye ise S-400 sisteminin NATO’nun herhangi bir savunma sistemine entegre edilmeyeceğini ve bu sebeple de ittifaka yönelik bir tehdit oluşturmadığını savunuyor.
Dört senatör Savunma Bakanı Esper’a mektup yazmıştı
ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat dört senatör, Temmuz ayı başında Savunma Bakanı Mark Esper’a mektup yazarak, Rusya’dan S-400 satın alması sebebiyle, Türkiye'ye yaptırımların yasa gereği gecikmeden uygulanması çağrısında bulunmuştu.
Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis ve James Lankford’ın imzalarını taşıyan mektupta, Türkiye’nin F-35 programından aşamalı bir şekilde çıkarılması sürecinin, Savunma Bakanlığı yetkililerinin daha önce açıkladığı gibi, “disiplinli ve vaktinde” yürütülmediği; “sürecin geciktirilmesinin ABD’nin Türkler’e konuyla ilgili olarak verdiği mesajın etkisini azalttığı” eleştirisi yöneltilmişti.