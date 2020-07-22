Türkiye İçin Üretilen F-35’leri ABD Hava Kuvvetleri Alıyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması sebebiyle F-35 programından çıkarılmasının ardından, Türkiye için üretilen F-35’leri ABD Hava Kuvvetleri satın alıyor.

Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminden geri adım atmayan Türkiye’nin üretici ortaklarından olduğu F-35 projesinden geçtiğimiz yıl çıkarılmasından sonra, Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in Türkiye için ürettiği F-35’lerin akıbeti belirsiz kalmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı belirsizliğe son noktayı Pazartesi akşamı savunma projelerine ilişkin yaptığı rutin bir açıklamayla koydu. Buna göre, 862 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağını ABD Hava Kuvvetleri satın alacak. Sözleşme kapsamında ABD Hava Kuvvetleri altı adet daha F-35 alacak. Türkiye için üretilmiş olan savaş uçaklarının konfigürasyonunda ABD modellerine göre gerekli değişiklikler yapılacak.

Son döneme kadar F-35 programının resmi internet sitesinde üretici ülkeler arasında ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte yer alan Türkiye'nin adı projenin internet sitesindeki küresel katılımcı listesinden geçtiğimiz günlerde çıkarılmıştı.