AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz karşımızdaki ittifakı oluşturan partilerin yönetimlerini eleştiriyoruz, çünkü yanlış ilişkilere giriyorlar, Türkiye için yanlış işler yapıyorlar. Ama tabanlarındaki kardeşlerimiz hepimizin kardeşidir, adlarımız, partilerimiz, kimliklerimiz farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Çelik, Kozan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşın oylarıyla belediye başkanlıklarını kazanarak, kentleri hizmetlerle buluşturacağını söyledi.

Karşılarındaki ittifakın Türkiye'ye kazandıracağı herhangi bir şey olmadığını vurgulayan Ömer Çelik, bir CHP'li Belediye Başkan adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadini anımsatarak, şöyle konuştu:

"CHP Belediye Başkanı adayı ne diyor konuşmasında? 'Evlerde kullanılmayan, tarihi geçmiş ilaçları toparlayacağız ve vatandaşa vereceğiz' diyor. Belediye Başkanı adayı olmuşsun, bir CHP'li bu, tipik CHP zihniyeti, ürettiğin tek proje, evlerdeki tarihi geçmiş ilaçları toplayıp vatandaşa dağıtmak. Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir."