Türkiye için yeni sıcak hava uyarısı! Tarih verildi: 'Yılın en sıcak dönemi'

Türkiye'de her yıl temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un, bu yıl da aynı dönemde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında hissedilecek Afrika sıcaklarının, Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarının geçen yılın haziran ayından beri rekorlar kırdığını, Akdeniz'de de deniz yüzey sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini dile getiren İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kara yüzey sıcaklıklarının da normalin üzerine çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de Haziran 2023'ten bu yana 12-13 aydır mevsim normallerinin üzerinde kara sıcaklıkları gözlendiğini belirtti.

"KURAKLIK ALARM SEVİYESİNDE"

Ülkede sıcaklıkların son 12-13 ay boyunca normalin üzerinde seyretmesinin birçok hava olayının gerçekleşmesine neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tağıl, "En önemli etkilerinden bir tanesi kuraklık. Ülkemizde içinde bulunduğumuz günlerde kuraklık alarm seviyesine vardı. Bu özellikle yer altı su seviyesi açısından büyük açıkların ortaya çıkması demek. Kuraklığın alarm seviyesinde olması, özellikle bitki yaşamı tarım açısından su yoksunluğu anlamına geliyor. Bu tarımsal kuraklığı ağustos ayı içerisinde artıracak" dedi.

"DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ"

Okyanus yüzey sıcaklıklarının yüksek olmasının atmosfer okyanus salınımlarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Tağıl, sıcaklıkların jet akımlarının daha dalgalı ve güneyde seyretmesine neden olduğunu söyledi. Bu durumun, Afrika kökenli sıcak hava kütlesinin Doğu Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl, "Sadece ülkemizde değil, Yunanistan ve Balkanlar üzerinde de normalin üzerinde sıcaklıkların gözlenmesine neden oldu. Bu sıcaklıkların artması yağmuru tetikledi. Sonbaharda gerçekleşebilecek ani soğuma, sağanak şeklinde yağışlara neden olabilir" açıklamalarında bulundu.

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında halk arasında 'eyyam-ı bahur' ya da 'çöl sıcakları' olarak bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eyyam-ı bahur, yılın en sıcak ve en nemli dönemine verilen bir isim. Sıcak hava şartlarının etkisi, içinde bulunduğumuz günlerde biraz azalmış olsa da ağustosun ilk yarısında Afrika kökenli sıcak hava dalgası eyyam-ı bahur ile ülkemizde sıcak hava dalgası kendini yeniden hissettirecek diyebiliriz. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin Ekstrem Tahmin Endeksi'ne göre, Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıklar ve fırtına tahminleri var. Ülkemiz için ise özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu'da olmak üzere temmuz sonunda anormal yağışlar tahmin edilmekte. Bu yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan gibi aşırı hava olayları beklenebilir."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır