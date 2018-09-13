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Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

13.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının haberine göre İdlib’deki muhalif kaynaklar, Suriye ordusuyla Rusya ve İran destekli müttefiklerinin bölgeye beklenen saldırısı öncesi Türkiye’nin muhaliflere silah desteğini arttırdığını kaydetti.

Üst düzey muhalif yetkililer, Türkiye’nin geçen hafta Tahran’daki zirvede bir sonuç alınamaması üzerine İdlib ve çevresindeki isyancılara yönelik daha fazla silah yardımı yaptığını belirttiler.

Topraklarında 3,5 milyon Suriyeli barındıran Türkiye, olası bir İdlib operasyonunun ardından sınırına yönelik yeni bir göç dalgası başlamasından endişe ediyor.

Özgür Suriye Ordusu’ndan bir komutan, son günlerde üst düzey Türk yetkililerle yaptıkları görüşmelerde kendilerine,, “uzun bir savaşta Türk ordusunun tam desteğinin taahhüt edildiğini” söyledi.

Habere göre, son günlerde Suriye’ye büyük miktarlarda ulaşan silahlar arasında cephane ve GRAD roketleri bulunuyor.

Aynı komutan, “Bu silah ve cephane desteği, savaşma süresinin uzamasına imkan sağlayacak ve yıpratıcı bir savaşta elimizdeki malzemenin tükenmemesini temin edecek” dedi.

Bir başka muhalif komutan da, “Yeni mühimmat sevkiyatı yapıyorlar. Mühimmattan daha fazlasına ihtiyaçları yok. Türkler onların uzun bir süre kendilerine yetecek cephaneye sahip olmalarını sağlamaya çalışıyor” dedi.

İdlib, muhaliflerin elindeki son önemli bölge. Bölgede 3 milyon kişi yaşıyor. Bunların yarısı diğer çatışma bölgelerinden İdlib’e gelenler.

Rus ve Suriye savaş uçakları İdlib’in güneyine ve Hama’ya yakın bölgelere hava saldırılarını son günlerde arttırmış durumda. Bu kara harekatı için ön hazırlık olarak yorumlanıyor. Suriye ordusu da bölgeye asker takviyesi yapıyor.

İdlib’in önemli kasabaları eski El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin kontrolünde. Sayıları, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun da içinde bulunduğu ‘Özgürlük İçin Ulusal Cephe’ye kıyasla daha az.

Türk ordusu da son haftalarda İdlib bölgesindeki 12 askeri gözlem noktasına asker ve malzeme takviyesi yaptı. Türk ordusu ayrıca Halep’in kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye asker göndermişti..

Türkiye’nin yoğun desteğiyle Halep’in kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu gruplarını birleşik bir yapıya büründürmek için çaba harcanıyor. ‘Ulusal Ordu’ olarak bilinen bu yapının 30 bin savaşçıdan oluşması öngörülüyor.

İki muhalif komutan Türkiye’nin bu gücün İdlib cephesine kadar genişletilmesini istediğini kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye muhalif İdlib silah yardımı Rusya İRAN

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ülkemizi ORTADOĞUDA KARDEŞ KAVGASINA SOKMAK İSTEYENLER KİM; 1-İSRAİL, 2-ABD, 3-BAAS ZİHNİYETLİ ARAP İDARECİLER. 4-TÜRKİYE İLE YÜZYÜZE HESAPLAŞMAK YERİNE PİYON KULLANANLAR. ÜLKEMİZ BU SAVAŞTA ASLA TARAF OLMAMALIDIR. Zira O.DOĞU da çıkacak savaş karşısında bugün SURİYE nin karşısında olanlar yarın bize karşı olacaklarına eminim.ÜLKEMİZ BU KADAR EKONOMİK SIKINTIDA İKEN BİR SAVAŞ YÜKÜNÜ KALDIRMASI GELECEĞİMİZE PRANGA VURULMASI DEMEKTİR. TÜRKİYE SAVAŞAN TARAFLAR ARASINDA ARABULUCU VE SAVAŞI SONLANDIRICI FAALİYET YAPMALIDIR. SİLAH-MÜHİMMAT VERMEK AKIL KARI OLAMAZ.
yine hüsran yine hüsran..üç-beş tane arap teröristle bu iş yürümez.hiç dost ülke yok etrafta..basiretsiz yönetim bu olsa gerek...esad savaşı kazandı bunu kabul edin..idlip son nokta..adam ülkesini tekrar ele aldı...
AMERİKA BİZE NE YAPIYOSA,BİZDE SURİYEYE ONU YAPIYOZ
bu silahların parası kimden çıkıyor acaba?
milletimiz yoksullasirken orda teröristlere silah yardımı yapan Türkiye yazık hem de çok yazik
Eğitim almanız ve yardımlarımızı almanız güzel, Şimdi salak gibi ölüp leş olacağınıza, gidin ülkenizi koruyun en azından kahraman olursunuz belkim, Türkiye sizi beslemek için bizi zamla boğuyor, Gün gelir zam kazığı bizi bulmaz demeyin elbet bir gün sizi de bulur, Yol yakınken doğru olanı yapın ülkenize hainlik yapmak yerine akbabalara karşı savaşın!..
anlaşılıyorki akdenize yolu öyle veya böyle açacak RUSYA işte o zaman her zaman övündüğümüz enerji koridoru YALAN olacak SURİYE buna evet diyecek İRAN zaten ABD gelmesin diye rusyaya yardım edecek RUSYA yolu açmak için BOMBALAYACAK. ve kısaca o yol açılacak PEKİ ONDAN SONRA ne olacak..(boğazlar cazibesini kaybedecek).TİCARET YOLU,ENERJİ KORİDORU.alternatifli olduğunda sıkıntı maalesef başka bir yol bulunmaz ise ÇOK BÜYÜYECEK. çözüm ne...1.ivedilikle göç yolunu AVRUPAYA yönlendirecek kapıları açmak( kısaca göçmek isteyen insanlara denizden değil karadan trakya sınırından geçiş kolaylığı..2.
MİLLET DESLERİN BAŞLAMASIYLA ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARIYLA UGRAŞSIN SİZLERDE SAVAŞ ÇIGIRTKANLIGI YAPIN BU NE ACI
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