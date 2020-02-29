Türkiye, İdlib şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Herkesin tek yürek olduğu cenazelerde acı ve gözyaşı vardı...

Türkiye şehitlerini uğurladı

ŞEHİT RECEP BEKİR Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in naaşı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bekir'in (21) naaşı, Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, ambulansla camiye getirilen şehidin annesi Emine Bekir ve ağabeylerine başsağlığı diledi, tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ailesinin, beş kardeşin en küçüğü olan ve babası bir süre önce vefat eden şehit Bekir için yeni bir araba aldığı ve garaj yaptırdığı öğrenildi.

Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT SELMAN CANKARA Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

"BEN ŞİMDİ KİMİN YOLUNU GÖZLEYECEĞİM" İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı. Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü. Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

ŞEHİT EMRE BAYSAL Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katıldı. Cenaze töreninde anne Nuran, baba Uğur, Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 50 gün sonra evleneceği nişanlısı ise güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni öncesinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki, şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız.

"Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye'de, Libya'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz" dedi.

Erdoğan daha sonra Baysal'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

AYNI SALDIRIDA YARALANAN ARKADAŞI DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI Şehit Baysal'ın cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT EMİN YILDIRIM 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım'ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.

ŞEHİT GÜVEN KURTULMUŞ Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi.

Şehit Güven için ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe kaymakamları, kurum amirleri, polis, asker, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Güven'in Türk bayrağına sarılı cenazenin spor solunana getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okunup cenaze namazı kılındı.

Törene katılan şehit Güven'in 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Güven Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen baba Aydın Güven sandalyeye oturtulurken, eşi ve annesi de kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yakınlarının tabuta sarılması nedeniyle güçlükle törenin yapıldığı salondan çıkarılırken, bu sırada gözyaşları sel oldu.

Buradaki törenin ardından şehit Kurtulmuş'un cenazesi ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyüne götürülerek, 2018 yılında İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın mezarının hemen yanı başında toprağa verildi.

ŞEHİT CUMA BAĞATUR Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için ilk tören Hatay'da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Rahmi Doğan ve silah arkadaşının katılımıyla yapılan törenin ardından Bağatur'un naaşı memleketi Batman'a gönderildi.

Batman Havalimanı'ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Sason ilçesine getirilerek son kez baba evinine götürüldü. Buradan helallik alınmasının ardından şehit Bağatur için cenaze namazı kılındı.

Büyük Camisi'nde kılınan namaza Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehidin babası Mehmet Bağatur, askeri erkan ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak, Kürtçe ağıtlar yakılıp, teröre lanet sloganları eşliğinde ilçe merkezindeki mezarlığa götürülerek, toprağa verildi.

ŞEHİT HALİL İBRAHİM AKKAYA Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT SONER ENES BAYKUŞ Şehit Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin musalla taşına konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabutundaki Türk bayrağını okşayıp gözyaşı döktü. Anne Zeynep Baykuş ise, "Şehit annesi oldum, şehitler ölmez" diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi. Daha sonra ağlayan kardeşi Furkan Emre'den ağlamamasını isteyen Onur Baykuş, Soner Enes Baykuş'un fotoğrafını gazetecilere göstererek, "Burada ağlayan birini görüyor musunuz siz? Benim kardeşim gülüyor" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'im kıldırdığı namazın ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT ŞÜKRÜ ELİBOL Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Şehit Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12.00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi.

Çarşamba Havalima’nında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Elibol’un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’ne götürüldü.

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol’un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi.

2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

ŞEHİT MECİT DEMİR Saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli er Mecit Demir’in acı haberi, Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan anne Nisa Karataş’a, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Haberi alan aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir’in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur.

Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHİT TAYFUN PEKER Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in cenazesi, gece askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Peker’in cenazesi sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Şehidin babası Hüseyin Peker, ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı.

Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü.

Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camii'ye götürüldü.

Tek çocuk ve bekar olan Şehit Peker’in eşinden ayrı olan annesi Menşure Gürdal ile birlikte Samsun'da yaşadığı, zaman zaman ise İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Peker'in yanına gittiği öğrenildi.

ŞEHİT ALİ TAŞÖZ 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için Kayseri'nin Develi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT NİHAT KARA Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kara'nın (24) naaşı, Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ile İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Hinar ve babası Kemal Kara, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, memleket adına acı bir gün yaşadıklarını ifade etti. Farklı şehirlerde şehitler olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti: "Kalplerimize, yüreklerimize acı ateş düştü. Bu acıyı ancak Cenabıhakk'ın vereceği rahmet durdurabilir. Böyle şerefli, izzetli bir ölümü Canabıhak herkese nasip etsin. Milletimiz, devletimiz büyük. Bu tür acıları bize yaşatanlardan hesabını sorabilecek güce sahibiz. Bunun için gerekenler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Bizim şehitlerimizdeki vatan, millet ve Allah sevgisi, sevdası, ailelerimizdeki metanet ve sabır olduğu sürece milletimizin, devletimizin geleceğinde hiçbir endişemiz, ümitsizliğimiz olamaz. Kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

Şehidin ağabeyi Suat Kara ise bugünü kendilerine "düğün günü" ilan ettiklerini söyledi. Kardeşinin kandil gecesi şehit olduğunu anımsatan Kara, şöyle konuştu: "Elhamdülillah bir cuma gecesiydi. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Benim kardeşim, büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu. PKK, YPG gibi arta kalmışlarla değil, küffarın düşmanın büyüğü ile mücadele ederken şehit oldu. Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." dedi. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT BAYRAM OLGUN Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi. Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Bayram Olgun'un (26) naaşı, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından mahalledeki Karşıyaka Camisi'ne getirildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına katılmak için gelen binlerce kişi hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehidin annesi Döne, kardeşi Osman, askeri üniforma giyen kız kardeşleri Ülfet, Fadime ve Esma Yılmaz ile nişanlısı Ayça Sarvin, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Döne Olgun, "Bayram'ım ciğerim yanıyor, Bayram'ım bugün senin bayramın oldu, al bayrağın oldu. Seninle gurur duyuyorum." diye ağıt yaktı. Şehidin yakınlarını ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan, şehit Olgun'un, 3 ay önce babasını, 10 gün önce de amcasını kaybettiği öğrenildi. Olgun'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda, babasının kabri yanında toprağa verildi.

ŞEHİT MUHAMMED ALİ ÖZER Şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özer'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, Güldere Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından baba Hüseyin Özer'in isteği doğrultusunda cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı.

Buradaki törene şehidin annesi Nazmiye, babası Hüseyin Özer ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Özer'in askeri beresini ve künyesini takan sözlüsü Gülşen Türkoğlu asker selamı vererek şehidin tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü.