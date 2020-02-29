Türkiye, İdlib şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT EMİN YILDIRIM 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım'ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.

ŞEHİT GÜVEN KURTULMUŞ Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi.

Şehit Güven için ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe kaymakamları, kurum amirleri, polis, asker, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Güven'in Türk bayrağına sarılı cenazenin spor solunana getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okunup cenaze namazı kılındı.

Törene katılan şehit Güven'in 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Güven Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen baba Aydın Güven sandalyeye oturtulurken, eşi ve annesi de kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yakınlarının tabuta sarılması nedeniyle güçlükle törenin yapıldığı salondan çıkarılırken, bu sırada gözyaşları sel oldu.

Buradaki törenin ardından şehit Kurtulmuş'un cenazesi ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyüne götürülerek, 2018 yılında İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın mezarının hemen yanı başında toprağa verildi.

ŞEHİT CUMA BAĞATUR Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için ilk tören Hatay'da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Rahmi Doğan ve silah arkadaşının katılımıyla yapılan törenin ardından Bağatur'un naaşı memleketi Batman'a gönderildi.

Batman Havalimanı'ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Sason ilçesine getirilerek son kez baba evinine götürüldü. Buradan helallik alınmasının ardından şehit Bağatur için cenaze namazı kılındı.

Büyük Camisi'nde kılınan namaza Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehidin babası Mehmet Bağatur, askeri erkan ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak, Kürtçe ağıtlar yakılıp, teröre lanet sloganları eşliğinde ilçe merkezindeki mezarlığa götürülerek, toprağa verildi.

ŞEHİT HALİL İBRAHİM AKKAYA Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT SONER ENES BAYKUŞ Şehit Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin musalla taşına konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabutundaki Türk bayrağını okşayıp gözyaşı döktü. Anne Zeynep Baykuş ise, "Şehit annesi oldum, şehitler ölmez" diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi. Daha sonra ağlayan kardeşi Furkan Emre'den ağlamamasını isteyen Onur Baykuş, Soner Enes Baykuş'un fotoğrafını gazetecilere göstererek, "Burada ağlayan birini görüyor musunuz siz? Benim kardeşim gülüyor" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'im kıldırdığı namazın ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİT ŞÜKRÜ ELİBOL Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Şehit Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12.00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi.

Çarşamba Havalima’nında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Elibol’un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’ne götürüldü.

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol’un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi.

2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

ŞEHİT MECİT DEMİR Saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli er Mecit Demir’in acı haberi, Gaziantep'teki Yeni Mahallesi'nde yaşayan anne Nisa Karataş’a, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Haberi alan aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Şehit Mecit Demir’in cenazesinin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur.

Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ŞEHİT TAYFUN PEKER Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in cenazesi, gece askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Peker’in cenazesi sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Şehidin babası Hüseyin Peker, ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı.

Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü.

Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camii'ye götürüldü.

Tek çocuk ve bekar olan Şehit Peker’in eşinden ayrı olan annesi Menşure Gürdal ile birlikte Samsun'da yaşadığı, zaman zaman ise İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Peker'in yanına gittiği öğrenildi.

ŞEHİT ALİ TAŞÖZ 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi.