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  4. Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktalarından Çekilmiyor

Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktalarından Çekilmiyor

29.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin İdlib’deki 12 gözlem noktasındaki askerlerini çekmeyeceğini söyledi

Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktalarından Çekilmiyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin İdlib’deki 12 gözlem noktasındaki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

Türkiye, geçen yıl Rusya’yla vardığı uzlaşma sonrası bölgede gözlem noktaları kurmuştu.

Geçen hafta Suriye güçlerinin Surman kasabası dışındaki Türk gözlem noktasını kuşattığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Hulusi Akar söz konusu 12 gözlem noktasının hiçbir şekilde terkedilmeyeceğini belirtti. Akar, “orda kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Hulusi Akar ayrıca Rusya’ya Suriye’nin bölgeye yönelik saldırısını durdurmak için etkisini kullanma çağrısı da yaptı. Akar bu açıklamaları Türkiye’nin Suriye sınırındaki birlikleri denetlerken yaptı.

Haftarlar süren bombardımanın ardından Suriye güçleri İdlib’in güneyi ve doğusuna kara saldırısı başlatmıştı. Gelişmeler nedeniyle yüzbinlerce kişi evlerini terketmiş, büyük bir bölümü Türkiye sınırına yönelmişti.

İdlib El Kaide bağlantılı militanların kontrolünde. Bölgede 3 milyon sivil yaşıyor. Bu sivillerin çoğu çatışmalar nedeniyle daha önce evlerini terkedenler.

Birleşmiş Milletler Türkiye sınırında artmakta olan insani kriz riskine dikkat çekiyor.

Akar son haftalarda saldırılar nedeniyle İdlib’de 280 bin kişinin evlerini terkettiğini belirtti.Birleşmiş Milletler ise 12-25 Aralık tarihleri arasında evlerini terkedenlerin sayısının 235 binde fazla olduğunu kaydediyor.

Akar, baskının devam etmesi halinde bunun bir başka önemli mülteci akınına neden olacağını belirtti. Savunma Bakanı ilave yükün Türkiye için büyük bir ağırlık olacağını söyledi ve bunu engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

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