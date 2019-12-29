Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktalarından Çekilmiyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin İdlib’deki 12 gözlem noktasındaki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

Türkiye, geçen yıl Rusya’yla vardığı uzlaşma sonrası bölgede gözlem noktaları kurmuştu.

Geçen hafta Suriye güçlerinin Surman kasabası dışındaki Türk gözlem noktasını kuşattığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Hulusi Akar söz konusu 12 gözlem noktasının hiçbir şekilde terkedilmeyeceğini belirtti. Akar, “orda kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Hulusi Akar ayrıca Rusya’ya Suriye’nin bölgeye yönelik saldırısını durdurmak için etkisini kullanma çağrısı da yaptı. Akar bu açıklamaları Türkiye’nin Suriye sınırındaki birlikleri denetlerken yaptı.

Haftarlar süren bombardımanın ardından Suriye güçleri İdlib’in güneyi ve doğusuna kara saldırısı başlatmıştı. Gelişmeler nedeniyle yüzbinlerce kişi evlerini terketmiş, büyük bir bölümü Türkiye sınırına yönelmişti.

İdlib El Kaide bağlantılı militanların kontrolünde. Bölgede 3 milyon sivil yaşıyor. Bu sivillerin çoğu çatışmalar nedeniyle daha önce evlerini terkedenler.