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'Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktasını Terketmeyecek'

20.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin dün askeri konvoyun ulaşmaya çalıştığı İdlib’deki gözlem noktasını terketmeyeceğini belirtirken Rusya İdlib'de askeri personeli olduğunu açıkladı

'Türkiye İdlib’deki Gözlem Noktasını Terketmeyecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin dün askeri konvoyun ulaşmaya çalıştığı İdlib’deki gözlem noktasını terketmeyeceğini belirtti.

Suriye’nin kuzeybatısında Türk askeri konvoyunun yakınlarına hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivilin öldüğü 12’sinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Savunma Bakanlığı açıklamasında söz konusu konvoyun İdlib’deki gözlem noktasına gitmekte olduğu kaydedilmişti.

Rus askerleri İdlib’de

Rusya askeri personelinin İdlib’de konuşlandığını ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslamcı militanlarca düzenlenecek saldırının güçle bastırılacağını kaydetti.

Bu arada Suriye devlet medyası Han Şeyhun’a giren Suriye güçlerinin bölgedeki kontrollerini genişlettiklerini belirtti.

Buna göre Suriye güçleri bölgedeki bir otobanın kontrolünü ele geçirdi.

Han Şeyhun 2014 yılında muhaliflerin kontroluna geçmişti.

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