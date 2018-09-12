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'Türkiye İdlib’deki Muhaliflere Silah Yardımını Arttırdı’

12.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan İdlib’deki muhalif kaynaklar, Suriye ordusuyla Rusya ve İran destekli müttefiklerinin bölgeye beklenen saldırısı öncesi Türkiye’nin muhaliflere silah desteğini arttırdığını kaydetti

'Türkiye İdlib’deki Muhaliflere Silah Yardımını Arttırdı’

Reuters haber ajansına konuşan İdlib’deki muhalif kaynaklar, Suriye ordusuyla Rusya ve İran destekli müttefiklerinin bölgeye beklenen saldırısı öncesi Türkiye’nin muhaliflere silah desteğini arttırdığını kaydetti.

Üst düzey muhalif yetkililer, Türkiye’nin geçen hafta Tahran’daki zirvede bir sonuç alınamaması üzerine İdlib ve çevresindeki isyancılara yönelik daha fazla silah yardımı yaptığını belirttiler.

Topraklarında 3,5 milyon Suriyeli barındıran Türkiye, olası bir İdlib operasyonunun ardından sınırına yönelik yeni bir göç dalgası başlamasından endişe ediyor.

Özgür Suriye Ordusu’ndan bir komutan, son günlerde üst düzey Türk yetkililerle yaptıkları görüşmelerde kendilerine,, “uzun bir savaşta Türk ordusunun tam desteğinin taahhüt edildiğini” söyledi.

Habere göre, son günlerde Suriye’ye büyük miktarlarda ulaşan silahlar arasında cephane ve GRAD roketleri bulunuyor.

Aynı komutan, “Bu silah ve cephane desteği, savaşma süresinin uzamasına imkan sağlayacak ve yıpratıcı bir savaşta elimizdeki malzemenin tükenmemesini temin edecek” dedi.

Bir başka muhalif komutan da, “Yeni mühimmat sevkiyatı yapıyorlar. Mühimmattan daha fazlasına ihtiyaçları yok. Türkler onların uzun bir süre kendilerine yetecek cephaneye sahip olmalarını sağlamaya çalışıyor” dedi.

İdlib, muhaliflerin elindeki son önemli bölge. Bölgede 3 milyon kişi yaşıyor. Bunların yarısı diğer çatışma bölgelerinden İdlib’e gelenler.

Rus ve Suriye savaş uçakları İdlib’in güneyine ve Hama’ya yakın bölgelere hava saldırılarını son günlerde arttırmış durumda. Bu kara harekatı için ön hazırlık olarak yorumlanıyor. Suriye ordusu da bölgeye asker takviyesi yapıyor.

İdlib’in önemli kasabaları eski El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin kontrolünde. Sayıları, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun da içinde bulunduğu ‘Özgürlük İçin Ulusal Cephe’ye kıyasla daha az.

Türk ordusu da son haftalarda İdlib bölgesindeki 12 askeri gözlem noktasına asker ve malzeme takviyesi yaptı. Türk ordusu ayrıca Halep’in kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye asker göndermişti..

Türkiye’nin yoğun desteğiyle Halep’in kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu gruplarını birleşik bir yapıya büründürmek için çaba harcanıyor. ‘Ulusal Ordu’ olarak bilinen bu yapının 30 bin savaşçıdan oluşması öngörülüyor.

İki muhalif komutan Türkiye’nin bu gücün İdlib cephesine kadar genişletilmesini istediğini kaydediyor.

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