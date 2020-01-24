Türkiye İdliblilerin yaralarını sarıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" kampanyası kapsamında Türk Kızılayı Karabük Şubesi ile Safranbolu Temsilciliği tarafından toplanan yaşam malzemeleriyle yüklü tır, İdlibliler için yola çıktı.

Battaniye, un, çocuk maması ve kıyafet gibi yaşam malzemelerinin yer aldığı ikinci yardım tırı, Safranbolu Merkez Camisi önünde düzenlenen törenle dua edilerek Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabüklülere böyle bir hayırlı işe vesile oldukları için teşekkür etti. Türk halkının yardımsever bir millet olduğunu ifade eden Metin, "Bugün dünyada Gayri Safi Milli Hasıla’sının (GSMH) aldığı paydan en fazla yardım eden ülke olarak birinci olmak bu millete yakışırdı. İnşallah bu büyük millet gücünü arttırdıkça dünyada mazlumlarına her zaman koşacaktır. Rabbim bu mübarek günde mazlumların yardımına koşmayı vesile kılsın" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel de İdlib’te insanlık dramı yaşandığını söyledi. Evi olan insanların buna rağmen soğukta zorluk yaşadığını, İdlib’te insanların evsiz bir şekilde Türkiye’den gidecek yardımları beklediğini aktaran Gürel, "Hayırsever Türk milleti geçmişte olduğu gibi bunda sonra elinden gayreti gösterecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Libya ve Suriye’deki savaşın durdurulmasıyla alakalı girişimlerde bulundu, toplantılar yapıldı inşallah bunlarda güzel sonuçlar verir. Ülkemiz bu bölgenin hamisi bir ülke. Bu bölge aslında bizden sorulması gerekir. Bu bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi hususunda gayretler sarf etmesi gerekir. İnşallah ülkemizin girişimleriyle bu sağlanacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Emperyal güçlerin girdikleri her ülkede çok büyük zulüm ve zalimlikler yaparak geride büyük enkazlar bıraktığını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"İnşallah bunları bertaraf edeceğiz. Bundan sonra daha huzurlu bir bölgede yaşama fırsatı doğacak. Kamu kuruluşları olarak bizler bir tırı hazırlıyoruz. Bir tırı Milli Eğitim Müdürlüğümüz hazırlayacak. Bir tırı da Sağlık Müdürlüğüne verdik. KARDEMİR’de inşallah bir tır hazırlayacak. Kızılay’a verilen görev 6 tırdı ama biz 4’ünü bu şekilde hazırlıyoruz, ikisi gönderildi. 10’a çıkarabilirsek ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar faydalı oluruz."

Konuşmaların ardından Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından dua edildi. Daha sonra yaşam malzemeleriyle yüklü tır, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için yola çıktı.

