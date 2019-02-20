Türkiye, İdlib'teki olası bir operasyona nasıl bakıyor?

İSTANBUL,(DHA) - İdlib'te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam'ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, "Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor” dedi.

Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından yaptığı açıklamasında İdlib'e ortak askeri adım konusunda işaretler vermişti. Erdoğan, "Gelişmelere göre her an ortak operasyonlar da yapılabilir. Buna bir engel yok. Şu andaki tedbirlerimiz İdlib halkının huzuru, mutluluğu ve refahı için" demişti.

Öte yandan İdlib'te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam'ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, Türkiye’nin de olası bir operasyona sıcak bakmadığını ifade etti.

“OPERASYON İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR”

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu olası operasyonla ilgili şunları kaydetti: