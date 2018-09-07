HABER

"Türkiye, İdlib'teki sivilerin seslerini duyurmasını sağlayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: - "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir" - "Savaşsız bir ülke (Suriye) istiyoruz. İçinde yaşanabilir bir gelecek istiyoruz" - "(Tahran'daki zirve) Toplantının sonuçlarını henüz detaylı bilmiyoruz ama bildiğim Astana garantörlerinin zamana ihtiyaç duyduğu"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'teki nüfusun çoğunluğunu oluşturan sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Mistura, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib için düzenlenen oturuma ikinci kez telekonferans yöntemiyle bağlanarak, dün gece İdlib'teki kadınların toplanıp kendilerinin terörist değil, anne ve sivil olduklarını söylediklerini, mum yakarak gösteri düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gösteriden bir de fotoğraf gösteren Mistura, İdlib'teki nüfusun yüzde 98,5 ila yüzde 98,8'ini sivillerin oluşturduğunu vurguladı.

Mistura, sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Siviller kendilerini teröristlerden ayırmak için seslerini yükseltebilir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelerek sivillerin sesini duyurabilecek bir plan hazırlayabileceklerini de vurguladı.

- "Savaşsız bir Suriye istiyoruz"

Suriye'deki sivillerin yeterince acı çektiğini dile getiren Mistura, "Savaşsız bir ülke (Suriye) istiyoruz. İçinde yaşanabilir bir gelecek istiyoruz." dedi.

Tahran'da bugün Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan zirvenin de önemli olduğunu belirten Mistura, "Toplantının sonuçlarını henüz detaylı bilmiyoruz ama bildiğim Astana garantörlerinin zamana ihtiyaç duyduğu." diye konuştu.

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Üyücek Deresi'ndeki kirliliğe, yazlıkçılar ve çevrecilerden tepkiÜyücek Deresi'ndeki kirliliğe, yazlıkçılar ve çevrecilerden tepki
Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.