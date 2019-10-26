Türkiye İhracatçılar Meclisinden insani yardım

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, insani yardım tırları, Gaziantep'te düzenlenen törenle uğurlandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanyayı düzenlemekten onur duyduklarını söyledi.

Bugün tarihe şahitlik ettiklerini ifade eden Gülle, "Türkiye kırk yıldır uğraştığı terörden kurtulma noktasına geldi. O açıdan kıymetli ve değerli Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun bu kıymetli mücadelesinde yanında olmak, ihracatçı ailesi adına bir onur ve gururdur. İnşallah Rabbim onları bu zaferden başarıyla çıkaracaktır ki zaten işin sonu da gözüktü." diye konuştu.

Gülle, Türkiye'nin dört bir tarafında temsil edilen ihracatçı birliklerin, kampanyaya destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak 35 tırla buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. İhracatçı birlikleri olarak bu gönül harekatında burada olmaktan sonra derece mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemizin terörden kurtulması adına verilen mücadeleyi bir kez daha tebrik ediyoruz. Temsil etmekten büyük gurur duyduğum ihracat ailesinin bu kadirşinaslığını, desteğini buralarda göstermekten dolayı da son derece mutluyuz."