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Türkiye İhracatçılar Meclisinden insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, insani yardım tırları, Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "İhracatçılar olarak 35 tırla buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. İhracatçı birliklerimizin bu gönül harekatında burada olmaktan sonra derece mutluyuz ve gururluyuz"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, insani yardım tırları, Gaziantep'te düzenlenen törenle uğurlandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanyayı düzenlemekten onur duyduklarını söyledi.

Bugün tarihe şahitlik ettiklerini ifade eden Gülle, "Türkiye kırk yıldır uğraştığı terörden kurtulma noktasına geldi. O açıdan kıymetli ve değerli Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun bu kıymetli mücadelesinde yanında olmak, ihracatçı ailesi adına bir onur ve gururdur. İnşallah Rabbim onları bu zaferden başarıyla çıkaracaktır ki zaten işin sonu da gözüktü." diye konuştu.

Gülle, Türkiye'nin dört bir tarafında temsil edilen ihracatçı birliklerin, kampanyaya destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak 35 tırla buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. İhracatçı birlikleri olarak bu gönül harekatında burada olmaktan sonra derece mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemizin terörden kurtulması adına verilen mücadeleyi bir kez daha tebrik ediyoruz. Temsil etmekten büyük gurur duyduğum ihracat ailesinin bu kadirşinaslığını, desteğini buralarda göstermekten dolayı da son derece mutluyuz."

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise "Biz Türkiye olarak birimize yeteriz." düşüncesiyle yola çıktıklarını ve bir hafta içerisinde 35 tırın hazırlandığını belirterek, tırların içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra yaşam malzemelerinin yer aldığını söyledi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ihracatçı birlikleri başkanları ve Kızılay personeli katıldı.

Tırlar, duaların ardından sınır bölgelerine hareket etti.

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"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası TİM Başkanı İsmail Gülle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

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