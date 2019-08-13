HABER

Türkiye ihtiyaç sahibi Kırgızları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına kurban eti dağıttı

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine yönelik kurulan sivil toplum kuruluşlarına kurban eti dağıtımı yaptı.

Bu yıl "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkan TDV gönüllüleri, başkent Bişkek'te engelli, yetim ve diğer ihtiyaç sahipleri için çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Gönüllüler, 80 sivil toplum kuruluşuna, kurban etlerini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban sevincini Kırgızistan'daki soydaşlarla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kırgızistan'da hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları düzeyinde kurban payı dağıttıklarını anlatan Ünal, "Çeşitli kuruluşlar, kurban yardımı almak için bize önceden müracaat etti. Değerlendirdik, uygun bulduklarımıza birer kurban hediye ettik. Destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Ataşehir'de zincirleme kazaAtaşehir'de zincirleme kaza
11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi11 yaşındaki minik Atatuğra’dan insanlık dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bişkek Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal kurban bayramı (TDV) türkiye diyanet vakfı

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

E-5'te kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Son dakika! Metina'ya hava harekatı

Bakanlık az önce duyurdu! Bomba yağdı

Akçay araç girişlerine kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.