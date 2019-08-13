Türkiye ihtiyaç sahibi Kırgızları unutmadı

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine yönelik kurulan sivil toplum kuruluşlarına kurban eti dağıtımı yaptı.

Bu yıl "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkan TDV gönüllüleri, başkent Bişkek'te engelli, yetim ve diğer ihtiyaç sahipleri için çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Gönüllüler, 80 sivil toplum kuruluşuna, kurban etlerini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban sevincini Kırgızistan'daki soydaşlarla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kırgızistan'da hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları düzeyinde kurban payı dağıttıklarını anlatan Ünal, "Çeşitli kuruluşlar, kurban yardımı almak için bize önceden müracaat etti. Değerlendirdik, uygun bulduklarımıza birer kurban hediye ettik. Destek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

