Türkiye ikinci kez sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Kolluk kuvvetleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesiyor.Türkiye ikinci kez, bu hafta sonuna da sokağa çıkma yasağı altında girmeye hazırlanıyor. 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla başlayacak, Pazar günü 24.00’te sona erecek.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı genelgede, Cuma günü saat 15.00 ile 24.00 arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, akaryakıt istasyonları ile yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerinin kontroller yapacağı, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına ilişkin kontroller yapacağı bildirildi.

Ayrıca saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market ve dükkanların kontrol edileceği uyarısı yapıldı. Bakanlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşları adli ve idari işlem yapılacağını hatırlattı.

Sokağa çıkma yasağı süresi boyunca fırınlar, eczaneler ve su dağıtıcıları hizmet vermeye devam edecek.

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