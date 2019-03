"Türkiye ikinci sıçramasını yapmak üzere bir seçime gidiyor"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Döviz operasyonunun bir tek hedefi vardır, 31 Mart seçimleridir. Başka hiçbir hedefi yoktur." dedi.

AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda seçmenle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, pazar günü bir karar verileceğini, bu kararın sadece bugüne değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine ait bir karar olduğunu dile getirdi.

Verilecek kararın, gelecek nesillerin bu neslin gördüğü sorunları yaşamaması için önemli olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'de 50 yıldır ortalama 1,5 yılda bir seçime gidildiğini, 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme adım atılacağını söyledi.

Bakan Soylu, "Türkiye veya herhangi bir ülke her 1,5 yılda bir seçim yapılan bir ortamı kaldıramaz. Her seçimin ya sırtım ya karnım seçimi olduğu, her seçimin 'istikrar gitti gidiyor' mantığıyla gerçekleştiği bir ülkeye kimse gelip yatırım yapmaz. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu bir sonuçla birlikte Türkiye 4,5 yıl, 21. asırdaki ikinci sıçramasını gerçekleştirmek üzere bir seçime gidiyor. Bu ülkeyi ayırdılar, milletimizi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-dindar, başı açık-başı örtülü... Orada da yapmak istedikleri şuydu; hep ayağımızın ucuna bakalım, hiç geleceğe bakmayalım, planlamayalım, ülkenin yarınlarına ait güçlü adım atmayalım. Dertleri buydu." ifadelerini kullandı.