"Türkiye, iklim değişikliğine karşı BM ile birlikte çalışıyor"

Çevrenin korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ulusal kalkınma planlarımıza ve politikalarımıza dahil etmemiz gerek. Tüm tarafların bu sürece dahil olması çok önemli. Bölgesel ve uluslararası yakın iş birliği ve koordineli uluslararası çabalar da bir zorunluluk. Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korumasına karşı küresel çabalara katkı sağlamak için BM ile birlikte çalışıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ülkede olduğu gibi iklim değişikliği Türkiye ve komşularını da etkiliyor ve bu nedenle önlemler alıyoruz. Örnek verecek olursak daha iyi bir su yönetimine ihtiyacımız var. Tecrübelerimizi özellikle Irak başta olmak üzere komşularımızla paylaşıyoruz. Suriye ile şu an mümkün değil, Gürcistan ve diğer komşu ülkelerle de paylaşıyoruz. Geçen sene Irak'ta kuraklık vardı, bu yılsa sel. Her iki durumda da biraz Türkiye'yi suçladılar çünkü Türkiye yukarı kıyıdaş bir ülke. Biz de onlara 'geçen sene kuraklık, bu yıl da sel vardı ülkenizde, daha iyi bir su yönetimine ihtiyacınız var' dedik. Şimdi bir özel temsilcimiz var, bu konu üzerinde çalışan ortak bir komite kurduk. Türkiye'de önlemler alırken aynı zamanda komşularımız ve diğer ülkelerle de tecrübelerimizi paylaşmak için elimizden geleni yapıyoruz."

