Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak

Güney Kore’de gereçekleştirilen “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”nin ardından 8 Ekim günü “1.5 Derece Küresel Isınma Özel Raporu” açıklanacak. İklim Haber Platformu üyeleri ise global raporun açıklanmasından önce ilginç bir çalışmaya imza attı. Küresel ısınmaya bağlı 1.5 derecelik sıcaklık artışının Türkiye ve komşu ülkelere etkileri 'birbucukderece.com' adlı kamuoyu bilgilendirme sayfasından yayımlanan ve “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”nde açıklanacak raporun özeti olarak gösterilen çalışmada, “Küresel ortalama sıcaklıklar bir derecenin üzerine çıktı. Türkiye’de ortalama sıcaklık artışı 1.5 dereceyi şimdiden geçti” ifadelerine yer veriliyor.

TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ÇOK OLUMSUZ YANSIYACAK



Milliyet'in haberine göre; Kamuoyunu bilgilendirme raporunda, “Küresel iklim değişikliği, ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal riskleri her geçen gün artırıyor. Türkiye’nin tümü için 1.5 derecelere varan sıcaklık artışı ve Türkiye’nin güney ve batı kesimleri için yüzde 30’lara varan yağış azalması öngörülüyor” deniliyor.