HABER

Türkiye İle 4'lü Zirvenin Ardından Macron: 'Her Konuda Anlaşamadık'

03.12.2019 21:20 | Son Güncelleme

NATO zirvesi çerçevesinde Londra'da Başbakan Boris Johnson'ın makamında gerçekleşen 4'lü zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "AB'liler ve Türkiye olarak bu toplantı gerekli idi. Her sorun çözüme kavuşturulmadı ama 3 noktada uzlaştık" dedi

Türkiye İle 4'lü Zirvenin Ardından Macron: 'Her Konuda Anlaşamadık'

Londra'da yapılan NATO zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makamında gerçekleşen 4'lü zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "AB ve Türkiye olarak bu toplantı gerekliydi. Her sorun çözüme kavuşturulmadı ama 3 noktada uzlaştık" dedi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye arasındaki dörtlü zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron'a "Erdoğan ile uzlaşmadığınız noktaları netleştirmeyi başardınız mı? diye soruldu.

"Suriye, Suriye'nin doğusu ve Libya'yı ele aldık. Her konuda uzlaşma sağlanamadı ama 3 noktada çok net bir şekilde uzlaştık" dedi. Fransız lider uzlaşma sağlanan konuları, "Bölgede öncelikli görevin DAEŞ ile mücadele olması, Tükiye'deki Suriyeli göçmenlerin daha iyi izlenmesi ve bu yöndeki çabaların yoğunlaştırılması ve bir an önce Suriye'deki krizde siyasi çözümün desteklenmesi ve bu kapsamda anayasa komisyonu çalışmalarının ve Cenevre sürecinin takip edilmesi" olarak sıraladı.

Macron, "Komşularla ilişkilerde saygı konusunu konuştuk. Yunan müttefiklerimiz ile yaşanan kara suları konusunu gündeme getirdik. Ama özellikle Suriye ve Libya konusunu ele aldık" dedi.

"Pragmatik bir insanım, açık konuştum ve şimdi sonuç bekliyorum"

"Erdoğan ile görüşme nasıl geçti? Kendisiyle baş başa görüştünüz mü?" sorusuna ise Macron, "Elbette. Ben her zaman açıktım. Herkesle saygı çerçevesinde konuştum, beni hiç başka türlü görmediniz. Türkiye büyük bir ülke. Gazeteci ve aydınları, kültürü ve tarihi ile çok güçlü bir dinamiği var. Bu halka derin saygı duyuyorum. Aramızda anlaşılmayan noktalar var. Fransa'nın duruşu ve AB'nin çıkarlarını açıklıkla dile getirdim. Bunu hep diğerlerine saygı ile dile getirdim. Ben pragmatik bir insanım. Çok açık konuştum ve şimdi sonuç bekliyorum" yanıtını verdi.

"PKK konusunda hiçbir çelişkimiz yok"

YPG konusundaki uzlaşmazlığın sorulması üzerine de Mcron, "YPG'yi de konuştuk. Bu noktada görüş ayrılıklarımız var ve hala ilerleme gerekiyor. PKK konusunda hiçbir çelişkimiz yok. Fransa PKK'yı terörist olarak görür ve kınar. Ama açık ki, bazı politik gruplar, tümüyle terörist olarak tanımlanamaz. Bu düğümü çözmek gerekir. Bugün bu konudaki anlaşmazlığı kaldıramadık. Türk topraklarının güvenliği konusundaki endişeleri paylaşıyoruz elbette. Ama aradaki farkı koymak lazım, Daeş'e karşı savaşanın kim olduğunun bilinmesi lazım" diye konuştu.

Macron'dan Rusya ile diyalog vurgusu

Rusya lideri Vladimir Putin'in "NATO ile işbirliği konusunda hazırım" açıklamasının sorulması üzerine de konuyu değerlendiren Emmanuel Macron, "Bu açıklama, benim NATO'ya ilişkin sözlerimin haklı olduğunu ortaya çıkardı. Terör tehdidi mevcut. Bu nedenle de Rusya ile diyalog içinde olmalıyız. İstanbul buluşmasında dile getirdim. Ukrayna sorununa çözüm bulacağız. 9 Aralık'ta Paris'te Normandiya zirvesini toplayacağız. Avrupa barışının, Rusya ile müzakerenin çerçevesini belirlemeliyiz" dedi.

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Açıklayacakİstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Açıklayacak
Türkiye bir IŞİD şüphelisini daha Almanya'ya sınır dışı ediyorTürkiye bir IŞİD şüphelisini daha Almanya'ya sınır dışı ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor

Rusya'da korkutan görüntü! 'Kötü bir şaka gibi'

Son dakika! Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi

Son dakika! Trump'tan S-400 açıklaması: Obama döneminde patriot verilmediği için Türkiye S-400 satın aldı

Trump'tan S-400 açıklaması

Son dakika! Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım

Trump tepki göstermişti! Macron'dan yeni açıklama

Londra’dan gizli altın nakli: 100 ton ağırlığında 8000 adet

Londra’dan gizli altın nakli: 100 ton ağırlığında 8000 adet

Litvanya: Türkiye'ye güveniyoruz

Litvanya: Türkiye'ye güveniyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.