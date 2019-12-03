Türkiye İle 4'lü Zirvenin Ardından Macron: 'Her Konuda Anlaşamadık'

Londra'da yapılan NATO zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makamında gerçekleşen 4'lü zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "AB ve Türkiye olarak bu toplantı gerekliydi. Her sorun çözüme kavuşturulmadı ama 3 noktada uzlaştık" dedi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye arasındaki dörtlü zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron'a "Erdoğan ile uzlaşmadığınız noktaları netleştirmeyi başardınız mı? diye soruldu.

"Suriye, Suriye'nin doğusu ve Libya'yı ele aldık. Her konuda uzlaşma sağlanamadı ama 3 noktada çok net bir şekilde uzlaştık" dedi. Fransız lider uzlaşma sağlanan konuları, "Bölgede öncelikli görevin DAEŞ ile mücadele olması, Tükiye'deki Suriyeli göçmenlerin daha iyi izlenmesi ve bu yöndeki çabaların yoğunlaştırılması ve bir an önce Suriye'deki krizde siyasi çözümün desteklenmesi ve bu kapsamda anayasa komisyonu çalışmalarının ve Cenevre sürecinin takip edilmesi" olarak sıraladı.

Macron, "Komşularla ilişkilerde saygı konusunu konuştuk. Yunan müttefiklerimiz ile yaşanan kara suları konusunu gündeme getirdik. Ama özellikle Suriye ve Libya konusunu ele aldık" dedi.