Türkiye İle 4'lü Zirvenin Ardından Macron: 'Her Konuda Anlaşamadık'

Londra'da yapılan NATO zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makamında gerçekleşen 4'lü zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "AB ve Türkiye olarak bu toplantı gerekliydi. Her sorun çözüme kavuşturulmadı ama 3 noktada uzlaştık" dedi.
İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye arasındaki dörtlü zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron'a "Erdoğan ile uzlaşmadığınız noktaları netleştirmeyi başardınız mı? diye soruldu.
"Suriye, Suriye'nin doğusu ve Libya'yı ele aldık. Her konuda uzlaşma sağlanamadı ama 3 noktada çok net bir şekilde uzlaştık" dedi. Fransız lider uzlaşma sağlanan konuları, "Bölgede öncelikli görevin DAEŞ ile mücadele olması, Tükiye'deki Suriyeli göçmenlerin daha iyi izlenmesi ve bu yöndeki çabaların yoğunlaştırılması ve bir an önce Suriye'deki krizde siyasi çözümün desteklenmesi ve bu kapsamda anayasa komisyonu çalışmalarının ve Cenevre sürecinin takip edilmesi" olarak sıraladı.
Macron, "Komşularla ilişkilerde saygı konusunu konuştuk. Yunan müttefiklerimiz ile yaşanan kara suları konusunu gündeme getirdik. Ama özellikle Suriye ve Libya konusunu ele aldık" dedi.
"Pragmatik bir insanım, açık konuştum ve şimdi sonuç bekliyorum"
"Erdoğan ile görüşme nasıl geçti? Kendisiyle baş başa görüştünüz mü?" sorusuna ise Macron, "Elbette. Ben her zaman açıktım. Herkesle saygı çerçevesinde konuştum, beni hiç başka türlü görmediniz. Türkiye büyük bir ülke. Gazeteci ve aydınları, kültürü ve tarihi ile çok güçlü bir dinamiği var. Bu halka derin saygı duyuyorum. Aramızda anlaşılmayan noktalar var. Fransa'nın duruşu ve AB'nin çıkarlarını açıklıkla dile getirdim. Bunu hep diğerlerine saygı ile dile getirdim. Ben pragmatik bir insanım. Çok açık konuştum ve şimdi sonuç bekliyorum" yanıtını verdi.
"PKK konusunda hiçbir çelişkimiz yok"
YPG konusundaki uzlaşmazlığın sorulması üzerine de Mcron, "YPG'yi de konuştuk. Bu noktada görüş ayrılıklarımız var ve hala ilerleme gerekiyor. PKK konusunda hiçbir çelişkimiz yok. Fransa PKK'yı terörist olarak görür ve kınar. Ama açık ki, bazı politik gruplar, tümüyle terörist olarak tanımlanamaz. Bu düğümü çözmek gerekir. Bugün bu konudaki anlaşmazlığı kaldıramadık. Türk topraklarının güvenliği konusundaki endişeleri paylaşıyoruz elbette. Ama aradaki farkı koymak lazım, Daeş'e karşı savaşanın kim olduğunun bilinmesi lazım" diye konuştu.
Macron'dan Rusya ile diyalog vurgusu
Rusya lideri Vladimir Putin'in "NATO ile işbirliği konusunda hazırım" açıklamasının sorulması üzerine de konuyu değerlendiren Emmanuel Macron, "Bu açıklama, benim NATO'ya ilişkin sözlerimin haklı olduğunu ortaya çıkardı. Terör tehdidi mevcut. Bu nedenle de Rusya ile diyalog içinde olmalıyız. İstanbul buluşmasında dile getirdim. Ukrayna sorununa çözüm bulacağız. 9 Aralık'ta Paris'te Normandiya zirvesini toplayacağız. Avrupa barışının, Rusya ile müzakerenin çerçevesini belirlemeliyiz" dedi.
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