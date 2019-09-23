Türkiye ile 6 ülkeden Libya Ulusal Petrol Kurumuna destek

Açıklamada, söz konusu ülkelerin Libya'nın siyasi ve ekonomik istikrarı, vatandaşlarının refahı için Libya Ulusal Petrol Kurumunun tüm Libya adına oynadığı role destek oldukları aktarıldı.

Hafter'in girişimine karşı yapılan açıklamada, "Libya'nın tarafsız, bağımsız ve meşru tek petrol şirketi Libya Ulusal Petrol Kurumuna tam olarak desteğimizi vurguluyoruz. Şimdi Libya'nın ulusal ekonomik kuruluşlarını parçalama değil birleştirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Hafter'e bağlı sözde petrol kuruluşunun Brega liman kentindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketine yeni yönetim kurulu atama girişimi üzerine Türkiye, ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak açıklama yaptı.

Ülkenin doğusuna yeterli yakıt aktarılmadığı bahanesiyle yapılan bu girişime, Libya Ulusal Petrol Kurumunun tepkisi gecikmedi. Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla imzasıyla yayımlanan açıklamada, kurumun doğu ve merkez bölgelerine yaptığı petrol aktarımının "sivil amaçlar için yeterli" olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol sektörünün "dar çıkarlar ve yabancı gündemlere hizmet amacıyla parçalanması" reddedilirken, bu girişimin arkasındaki asıl amacın "Libya'dan yasa dışı petrol ihraç etmek için yeni bir gayrimeşru yapı inşa etmek olduğu" vurgulandı.

Piyasa araştırma şirketi S&P Global Platts'ın Libyalı kaynaklara dayandırdığı raporunda da ülkenin doğusundaki Brega şirketinin Libya Ulusal Petrol Kurumundan bağımsız, kendi başına petrol ihraç etmeye başlamasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceği belirtildi.

- Hafter'in Libya'da paralel yönetim kurma girişimi

Petrol zengini Libya, Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklendi.