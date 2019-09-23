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Türkiye ile 6 ülkeden Libya Ulusal Petrol Kurumuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, Halife Hafter'in baskı altına almaya çalıştığı Libya Ulusal Petrol Kurumuna destek açıklaması yaptı - Hafter'e bağlı sözde petrol kuruluşu, Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı şirkete yeni yönetim atama girişiminde bulunmuştu

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülke, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı petrol kuruluşunun baskı altına almaya çalıştığı Libya Ulusal Petrol Kurumuna destek açıklamasında bulundu.

Hafter'e bağlı sözde petrol kuruluşunun Brega liman kentindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketine yeni yönetim kurulu atama girişimi üzerine Türkiye, ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak açıklama yaptı.

Hafter'in girişimine karşı yapılan açıklamada, "Libya'nın tarafsız, bağımsız ve meşru tek petrol şirketi Libya Ulusal Petrol Kurumuna tam olarak desteğimizi vurguluyoruz. Şimdi Libya'nın ulusal ekonomik kuruluşlarını parçalama değil birleştirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin Libya'nın siyasi ve ekonomik istikrarı, vatandaşlarının refahı için Libya Ulusal Petrol Kurumunun tüm Libya adına oynadığı role destek oldukları aktarıldı.

- Hafter'in Libya'nın petrol gelirlerine yönelik girişimi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, doğu bölgesinde oluşturduğu kurumlarla ülkenin kaynaklarını ele geçirme girişimine birini daha ekledi. Ülkenin doğusundaki Hafter'e bağlı sözde petrol kuruluşu, perşembe günü Libya Ulusal Petrol Kurumuna ait Brega Petrol Pazarlama Şirketine yeni yönetim atadı.

Ülkenin doğusuna yeterli yakıt aktarılmadığı bahanesiyle yapılan bu girişime, Libya Ulusal Petrol Kurumunun tepkisi gecikmedi. Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla imzasıyla yayımlanan açıklamada, kurumun doğu ve merkez bölgelerine yaptığı petrol aktarımının "sivil amaçlar için yeterli" olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol sektörünün "dar çıkarlar ve yabancı gündemlere hizmet amacıyla parçalanması" reddedilirken, bu girişimin arkasındaki asıl amacın "Libya'dan yasa dışı petrol ihraç etmek için yeni bir gayrimeşru yapı inşa etmek olduğu" vurgulandı.

Piyasa araştırma şirketi S&P Global Platts'ın Libyalı kaynaklara dayandırdığı raporunda da ülkenin doğusundaki Brega şirketinin Libya Ulusal Petrol Kurumundan bağımsız, kendi başına petrol ihraç etmeye başlamasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceği belirtildi.

- Hafter'in Libya'da paralel yönetim kurma girişimi

Petrol zengini Libya, Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon başlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'in saldırısına karşılık uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler de başkenti savunmak amacıyla Burkan el-Gadab isimli bir operasyon başlattı.

Uluslararası petrol üreticileri arasında istikrarsız üretim oranları nedeniyle "joker" şeklinde tanımlanan Libya, yaşadığı çalkantılı dönem nedeniyle üretim istikrarı konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Libya'da şu ana kadar doğu-batı ekseninde bölünmüş iki bölgede de faaliyetlerini sürdüren, buradaki aktörlerle iş birliğine devam eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülke genelinde petrol çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracını yönetiyor.

Buna karşın, Hafter, kontrolündeki doğu bölgelerinde, alternatif merkez bankası, ordu ve ulusal petrol kuruluşu gibi yapılarla kendisine paralel bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.

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Libya Libya Ulusal Petrol Kurumu

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