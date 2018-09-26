‘Türkiye ile AB Daima Kötü İlişkiler İçinde Olamaz’

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan pek çok anlaşmazlık, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından zirveye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek olması, AB ile donma noktasına gelen ilişkilerin düzelmesine katkı sağlar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emre Gönen, Amerika’nın Sesi için yorumladı.

Cumhurbaşkanı’nın son ziyaretlerini “kopmuş ilişkileri tekrar diriltme” olarak adlandıran Dr. Emre Gönen bu ziyaretin yeni bir başlangıç olarak tanımlanmaması gerektiğine zira Türkiye-AB ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Gönen, “Bu ziyaretin yeni bir başlangıç olduğunu zannetmiyorum. Sadece eskiden kalan sorunların bir düzeye kadar aşılmış olduğunu gösteren çok ciddi bir işaret ama onun ötesinde Türkiye’nin AB ile kurumsal ilişkilerinin yeniden başlaması, yeni bir ivme kazanması gibi aşırı beklentiler içinde de olmamak lazım” dedi.