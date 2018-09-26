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‘Türkiye ile AB Daima Kötü İlişkiler İçinde Olamaz’

26.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emre Gönen, Amerika’nın Sesi için yorumladı

‘Türkiye ile AB Daima Kötü İlişkiler İçinde Olamaz’

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan pek çok anlaşmazlık, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından zirveye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek olması, AB ile donma noktasına gelen ilişkilerin düzelmesine katkı sağlar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emre Gönen, Amerika’nın Sesi için yorumladı.

Cumhurbaşkanı’nın son ziyaretlerini “kopmuş ilişkileri tekrar diriltme” olarak adlandıran Dr. Emre Gönen bu ziyaretin yeni bir başlangıç olarak tanımlanmaması gerektiğine zira Türkiye-AB ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Gönen, “Bu ziyaretin yeni bir başlangıç olduğunu zannetmiyorum. Sadece eskiden kalan sorunların bir düzeye kadar aşılmış olduğunu gösteren çok ciddi bir işaret ama onun ötesinde Türkiye’nin AB ile kurumsal ilişkilerinin yeniden başlaması, yeni bir ivme kazanması gibi aşırı beklentiler içinde de olmamak lazım” dedi.

“İki tarafta birbirinin değerini anlamaya başladı”

Dr.Emre Gönen, Almanya ile son üç yıldır süren devletler düzeyindeki krizin birden bire düzelme sinyali vermesini ise şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye’nin vazgeçilmezliği belki de bu bölgede Avrupa Birliği için yeniden keşfedilen bir unsur oldu. Aynı biçimde Türkiye de gücünü AB ile birleştirdiğinde bölgede etkin bir yumuşak güç olabileceğini hatırladı. Dolayısıyla olayların getirdiği bir yakınlaşma bu ülkelerin de iç dinamikleri itibari ile birbirleriyle daimi olarak kötü ilişkiler içinde olmasının imkansızlığından kaynaklanıyor. Bu sebeple Türkiye ile Almanya daima kötü ilişkiler içinde olamazlar.”

“Bazı AB ülkelerinin Türkiye’yi dışlayan ve ötekileştiren açıklamaları sürdürülebilir bir süreç değildi” diyen Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emre Gönen sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı şekilde bizde de ‘asarız, keseriz’ gibi kısa vadede kamuoyunda ses getiren bir takım deklarasyonlarla, Türkiye’nin Avrupa Birliği politikasını yürütemeyeceği bu vesileyle ortaya çıktı. Dolayısıyla her iki tarafta sürdürülemeyecek bir politikadan akıllı dönüş yaptılar.”

“AB’ye üyelik için uzun bir süreç var”

Türkiye-AB arasındaki ilişkide olumlu bir sürecin tekrar başladığına ve olması gereken düzeye doğru bir gidişin olduğuna vurgu yapan Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emre Gönen, bu sürecin başladığına ancak uzun süreceğine dikkat çekti.

Dr. Gönen, “Bu süreç çok uzun sürecek. Özellikle yargının bağımsızlığı, demokratik işleyiş gibi konularda şu anda Avrupa Birliği’nin istediği asgari kıstasları yerine getirmiyoruz. Ne zaman bu kıstasları yerine getiririz? Hangi adımlar atılacak ya da atılacak mı? Tüm bunlar soru işreti olarak kaldığı sürece bizim üyelik sürecimiz, gümrük birliğinin yeniden modernize edilmesi gibi hedefler askıda kalacaktır. Ama kopmuş ilişkilerden bugüne gelmiş olmak da son derece önemli bir adımdır” dedi.

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