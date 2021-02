“Türkiye ile AB İçin İşbirliği Yolları Bulunmalı”

Doğu Akdeniz krizi ve Atina ile Paris başta olmak üzere bazı Avrupa başkentleriyle yaşadığı ikili siyasi sorunlar, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini 2020’de zora soktu.

Çalkantılı süreç, Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı Aralık ayındaki zirvesinde, Türkiye’ye yeni ve ağır bir yaptırımı reddetmesiyle durulmuştu. Ancak AB liderleri, 2021’nin Mart ayındaki zirvede görüşmek üzere Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den, "Türkiye ile diplomatik, politik ve ekonomik ilişkilerin geldiği durum ve ilişkilerin geleceğine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasını" istemişti.

25-26 Mart’ta yapılması planlanan zirveye 40 gün kadar bir süre kala düşünce kuruluşu Amerikan-Alman Marshall Fonu (The German Marshall Fund of the United States - USGMF) AB-Türkiye İlişkileri: Pozitif Gündem Arayışı’’ başlıklı bir toplantı düzenledi. Video-konferans toplantısına AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst, Avrupa Parlamentosu’nun Hırvat milletvekili Zeljana Zovko, İstanbul Politika Merkezi Direktörü Fuat Keyman ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Güven Sak katıldı.