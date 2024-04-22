HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ile ABD arasında Ankara'da Terörle Mücadele İstişareleri yapıldı

Türkiye ile ABD arasında Ankara'da Terörle Mücadele İstişareleri yapıldı

22.04.2024 22:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından Terörle Mücadele İstişareleri Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığında ilgili Türk ve ABD kurumlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında Ankara'da Terörle Mücadele İstişareleri yapıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başladı.

Mart ayında Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasında varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında Ankara'da yapıldı.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM MESAJI

Terörle Mücadele İstişareleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard'ın Türkiye'yi ziyaretinden ve samimi görüş alışverişinden memnuniyet duyuldu.

Kaynaklar, Türkiye'nin, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edeceğini belirtti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...
AFAD duyurdu! Kaş açıklarında depremAFAD duyurdu! Kaş açıklarında deprem
Tayvan peş peşe 2 büyük depremle sarsıldıTayvan peş peşe 2 büyük depremle sarsıldı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! ''Kalbim duracak gibiydi...''

Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Özel sektörde çalışanlar için banka promosyon teklifi 50 bin lirayı buluyor! Yasa teklifi Meclis'te bekliyor

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Canlı yayındaki o iddialara sert yanıt: 'Dediğin fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'

Canlı yayındaki o iddialara sert yanıt: 'Dediğin fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Valilik açıkladı! İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Valilik açıkladı! İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.