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Türkiye ile ABD Arasında Bir Haftada İkinci Savunma Görüşmesi

20.02.2019 21:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yarın Washington’da ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya gelmesi bekleniyor

Türkiye ile ABD Arasında Bir Haftada İkinci Savunma Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yarın Washington’da ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Bakan Akar, ABD tarafıyla yarın Suriye başta olmak üzere bölgesel ve iki ülke arasındaki konuları görüşecek.

Akar, son olarak Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Toplantısı kapsamında 16 Şubat’ta ABD’li mevkidaşı konumundaki Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’li 12 senatör ile görüşmüştü. Dolayısıyla Akar’ın yarınki temaslarıyla Türkiye ile ABD arasında bir hafta içerisinde ikinci kez savunma alanında en üst düzeyde temas gerçekleşmiş olacak.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akar’ın bu görüşmelerinde, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde en büyük engeli PKK/YPG olarak aktardığı ifade edildi. Akar, “PKK/YPG’nin terör örgütü olması dolayısıyla Suriye’de Kürtleri temsil edemeyeceği” görüşünü belirterek, “Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazıları PKK’yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. PKK’lı teröristler Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır” dediği aktarıldı.

Akar, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştığı iddiaları içinse “Türkiye Batı’dan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor” görüşünü ABD tarafına dile getirdi.

ABD’den Patriot füzeleri alımı konusunda müzakerelere devam ettiklerini de kaydeden Akar’ın, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkinse “Bu bir tercih değil, zorunluluktur” dediği açıklandı.

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