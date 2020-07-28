Türkiye ile ABD arasında Kavala gerginliği

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında hiçbir devletin Türk mahkemelerine emir veremeyeceği belirtildi.Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Osman Kavala’nın tutukluluğu ile ilgili gerginlik yaşanıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'de devam eden bir davaya "bu denli müdahalesi çelişkilidir" diyerek, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadelerini kullandı.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur" ifadesini kullandı.

Aksoy bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen sürece herkesin saygı duymak zorunda olduğunu kaydederek, "Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır" söyleminde bulundu.