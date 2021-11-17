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Türkiye ile ABD arasında kritik F-35 görüşmesi

17.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F-35 krizinin görüşüldüğü Türkiye ile ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı, Washington'da yapıldı.

Türkiye ile ABD arasında kritik F-35 görüşmesi

Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için ilk toplantı geçen ayın sonunda Ankara’da yapılmıştı. Dün ABD’nin Washington kentinde yapılan ikinci toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE’DE

“Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.

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Türkiye
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