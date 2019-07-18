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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Görüşmede Sözcü Kalın; ABD’nin Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirirken, iki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu kararın karşısında Türkiye’nin tepkisini ifade etti, Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altını çizdi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritasının hayata geçirilmesinin de ele alındığı görüşmede, Libya konusundaki son gelişmeler ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edildi.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ VURGUSU

Kalın ve Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu ele alındı.

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ABD Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın John Bolton ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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