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Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor

10.06.2019 20:00 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye’nin S-400’lere ilişkin ortak çalışma grubu konusunda ABD’nin “hiçbir adım atmadığını” söyledi.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor

Demir, ABD’nin mektubu konusunda muhatabın Milli Savunma Bakanlığı olduğunu vurguladı.Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'ler konusunda Türkiye'nin ortak bir çalışma grubu oluşturulması önerisi konusunda ABD'nin "hiçbir adım atmadığını" söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5'inci Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı kapsamında düzenlenen bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'nin S-400 konusunda tavrının net" olduğunu vurgulayan Demir, "Biz bu meseleyi bitirdik' diye defalarca söylendi" dedi. Demir, ABD tarafında S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı teknik bir endişe bulunuyorsa, "Bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı" şeklinde konuştu.

Demir, ABD'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektuba ilişkin olarak da, "Mektubun muhatabının Milli Savunma Bakanlığı" olduğunu söyledi. Demir, Savunma Bakanlığı'nın mektuba ilişkin "bir çalışma yaptığını" belirterek, "koordinasyon içinde olduklarını" kaydetti.

Askeri pilotların eğitimi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektupta, Türkiye’nin Rusya'dan S-400'leri almaktan vazgeçmemesi halinde atacakları "ciddi adımlar" konusunda bilgilendirilmişti. Mektupta, S-400’lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programına katılımının 31 Temmuz tarihi itibariyle sona erdirileceği belirtilmişti. Bunun yanı sıra F-35 eğitimi görmekte olan dördü pilot 42 kişilik askeri personelin de aynı tarihe kadar ABD'den ayrılmak zorunda olacağı ve söz konusu Türk askerlerinin Arizona ve Florida’da eğitim görmekte oldukları hava üslerine girişlerinin de yasaklanacağı iletilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, F-35 Programı'nda görev alan Türk şirketlerinin durumuna ilişkin soruyu şu sözlerle yanıtladı: "Birincisi, F-35 ile S-400'ün Türkiye'de beraber bulunması risk teşkil eder diye bir iddia var. Bu iddianın ne olduğunu tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi ise Türkiye'nin program ortaklığı. Bununla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye'nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, 'alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır? Çünkü Türkiye'nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 26-27 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi kapsamında ikili bir görüşme bir araya gelmesi bekleniyor.

DW,rtr/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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