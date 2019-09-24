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Türkiye ile ABD'den ikinci ortak devriye

24.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye ile NATO ortağı ABD Suriye'nin kuzeyinde ikinci kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD'den ikinci ortak devriye

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede ikinci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk ordusuna ait dört zırhlı aracın sınırı geçerek Suriye’ye giriş yaptığı ve Telabyad kırsalında devriyeye insansız hava araçlarının da katıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ortak devriye konusunda sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İki ülke ilk kez 8 Eylül tarihinde ortak devriye faaliyetinde bulunmuştu. NATO müttefiği iki ülke, geçen Ağustos ayında Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında bir güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kez güvenli bölgenin Eylül ayı sonuna dek hayata geçirilmemesi durumunda Türkiye'nin kendi planını uygulamaya koyacağını belirtmişti. Erdoğan son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak "Bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı açıklamalarında ABD'nin "stratejik ortak” olduğunu vurgularken, Washington'ın "terör örgütlerine” destek verdiği yönündeki suçlamalarını da tekrarlamıştı.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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