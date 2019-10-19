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Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaşayan ve Barış Pınarı Harekatı ile "eve dönüş" umudu artan Suriyeliler, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sayesinde teröristlerin topraklarından ayrılmasını bekliyor - İsmail Hammadi: - "Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat bizim çok hoşumuza gitti. İnşallah iki güçlü devlet Türkiye ve ABD, topraklarımızı terör örgütü YPG/PKK'dan temizler" - Umeyr Abu: - "Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmayla da bölgemizin daha güvenli hale getirileceğini düşünüyoruz"

RAUF MALTAŞ/MUSTAFA GÜÇLÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgaliyle topraklarından zorla göç ettirilen binlerce Suriyeli, Türkiye ve ABD arasındaki mutabakatın ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK tarafından evlerine ve topraklarına el konularak göçe zorlanan Suriyelilerin "eve dönüş" umudunu artırdı.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde yaşarken YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle evlerini, tarlalarını, iş yerlerini bırakıp sınırın hemen karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye ve ABD arasında önceki gün varılan mutabakata ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yıllardır Akçakale'nin hemen karşısında, çıplak gözle gördükleri halde, terör tehdidi nedeniyle doğup büyüdükleri topraklarına hasret kalan Suriyeliler, mutabakat kapsamında teröristlerin topraklarından ayrılmasını bekliyor.

- "Mutabakat hoşumuza gitti"

İsmail Hammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce evlerini bırakarak 12 kişilik ailesiyle güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Topraklarında güvenli ortamın bir an önce sağlanmasını beklediğini anlatan Hammadi, Tel Abyad'a döneceği günü adeta iple çektiğini belirtti.

Türk milletinin misafirperverliği sayesinde Akçakale'de hayata tutunduklarını anlatan Hammadi, şöyle devam etti:

"Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK gelince Türkiye'ye göçmek zorunda kaldım. İnşallah Türk güvenlik güçleri kontrolünde topraklarımız teröristlerden temizlendi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çok hoşumuza gitti. İnşallah iki güçlü devlet Türkiye ve ABD, topraklarımızı terör örgütü YPG/PKK'dan temizler. Biz de evlerimize, akrabalarımıza geri dönüp hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuklarımız eskisi gibi okullarına gidecek, biz de huzurlu ve mutlu bir şekilde topraklarımızda yaşayacağız."

- "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Umeyr Abu da yaklaşık 4 yıldır Akçakale'de yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorlamasıyla evini terk ettiğini anlatan Abu, "Topraklarımızdan bizi, 'Türkiye'ye gidin' diye sürdüler. 4 yıldır Türkiye'de ikamet ediyoruz. Son yapılan harekatla bölgemiz temizlendi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmayla da bölgemizin daha güvenli hale getirileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Abu, Türkiye'ye bu süreçteki desteği için teşekkür etti.

- "Dönmek istiyoruz"

Habip Ahmedi ise Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin desteği sayesinde tarihi bir fırsat yakaladıklarını vurgulayan Ahmedi, "Terör örgütü YPG/PKK'nın topraklarımızdan tamamen ayrılmasını istiyoruz. Kendi evlerimize ve yuvalarımıza dönmek istiyoruz. YPG/PKK'nın gitmesi konusunda ABD'nin bize güvence vermesini istiyoruz. Türkiye'nin bizim yanımızda ilelebet kalmasında sıkıntı yok. Türkiye ile yaşamak bizim için gurur verici. Bize okul ve üniversiteler açmasını ve yarım kalan eğitim hayatlarımızı ülkemizde tamamlamak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye Şanlıurfa Tel Abyad Türkiye ABD mutabakatı

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