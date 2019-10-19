Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi

Topraklarında güvenli ortamın bir an önce sağlanmasını beklediğini anlatan Hammadi, Tel Abyad'a döneceği günü adeta iple çektiğini belirtti.

Türk milletinin misafirperverliği sayesinde Akçakale'de hayata tutunduklarını anlatan Hammadi, şöyle devam etti:

"Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK gelince Türkiye'ye göçmek zorunda kaldım. İnşallah Türk güvenlik güçleri kontrolünde topraklarımız teröristlerden temizlendi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çok hoşumuza gitti. İnşallah iki güçlü devlet Türkiye ve ABD, topraklarımızı terör örgütü YPG/PKK'dan temizler. Biz de evlerimize, akrabalarımıza geri dönüp hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuklarımız eskisi gibi okullarına gidecek, biz de huzurlu ve mutlu bir şekilde topraklarımızda yaşayacağız."

- "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Umeyr Abu da yaklaşık 4 yıldır Akçakale'de yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorlamasıyla evini terk ettiğini anlatan Abu, "Topraklarımızdan bizi, 'Türkiye'ye gidin' diye sürdüler. 4 yıldır Türkiye'de ikamet ediyoruz. Son yapılan harekatla bölgemiz temizlendi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmayla da bölgemizin daha güvenli hale getirileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.