HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ile Almanya arasında turizm diplomasisi

Türkiye ile Almanya arasında turizm diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Almanya ve Türkiye korona önlemleri altında iki ülke arasındaki turizm sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye ile Almanya arasında turizm diplomasisi

Dün akşam Çavuşoğlu ile telefonlaşan Alman Dışişleri Bakanı, bugün de Turizm Bakanı Ersoy'la görüşecek.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin yakında Alman turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini umduklarını söyledi.

Maas, Çavuşoğlu ile göşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Almanların en çok tatil yaptığı ülkelerin bakanlarıyla görüşmelerini sürdüren Maas, bugün de Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceğini bildirdi.

"Türkiye'nin devasa tesisleri avantaj sağlıyor"

Bild gazetesine konuşan ve Türkiye turizmi konusunda bilgili olduğu belirtilen bir kaynağın, "Türkiye'nin devasa büyüklükteki tesislerinin herkesin zevkine hitap etmeyebileceği, ancak koronavirüs döneminde mekanın genişliği nedeniyle muazzam bir avantaj sağladığı" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'nin bu yıl Türkiye'ye seyahatlerin olacağı, ancak daha ziyade yaz sonunda gerçekleşeceğine dair öngörüsüne de yer verildi.

Bild gazetesi, Alman turizm sektörünün Maas ile Ersoy arasında yarın gerçekleşecek telefon görüşmesine büyük umutlar bağladığını belirtti. Gazeteye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "İkili görüşmelerin gerçekleşmesinden memnunuz. Almanların yaz tatillerini Türk sahillerinde de geçirebilmesi mümkün olursa bundan büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün AB içinde en çok seyahat edilen on ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda yaz başlangıcı öncesinde turistler için sınırların açılması, 15 Haziran'dan itibaren de yurt dışına genel seyahat uyarısının kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. AB üyesi olmayan, ancak Almanların en çok seyahat ettiği üçüncü ülke konumundaki Türkiye konusunda ise herhangi bir detay verilmemişti.

DW,dpa / BK,EC,HS,ET

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Tarihi köşk satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattıTarihi köşk satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs kutlama mesajları!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın

Türkiye genelinde 25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! (Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?)

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı

THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı

Tarihi uçuşta görev ona verildi

Tarihi köşk 100 milyon liraya satışa çıkarıldı

Tarihi köşk satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Evini uyuşturucu tarlasına çeviren zanlı suçüstü yakalandı

Şoke eden görüntü! Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.