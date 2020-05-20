Türkiye ile Almanya arasında turizm diplomasisi

Dün akşam Çavuşoğlu ile telefonlaşan Alman Dışişleri Bakanı, bugün de Turizm Bakanı Ersoy'la görüşecek.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin yakında Alman turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini umduklarını söyledi.

Maas, Çavuşoğlu ile göşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Almanların en çok tatil yaptığı ülkelerin bakanlarıyla görüşmelerini sürdüren Maas, bugün de Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceğini bildirdi.

"Türkiye'nin devasa tesisleri avantaj sağlıyor"

Bild gazetesine konuşan ve Türkiye turizmi konusunda bilgili olduğu belirtilen bir kaynağın, "Türkiye'nin devasa büyüklükteki tesislerinin herkesin zevkine hitap etmeyebileceği, ancak koronavirüs döneminde mekanın genişliği nedeniyle muazzam bir avantaj sağladığı" şeklindeki görüşlerine yer verildi.