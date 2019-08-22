Türkiye ile Almanya yapay zekada işbirliği yapacak

Türkiye ve Almanya yapay zeka alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferası'nda konuşan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, iki ülkenin yapay zeka alanında yoğun bir işbirliğine gideceğini söyledi. Bakan Altmeier, yapay zeka alandaki işbirliğinin makina sanayisi, elektroteknik ve lojistik sektörlerini kapsayacağını kaydetti.

Altmeier bugün Berlin'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekanın mevcut çalışma yöntemlerini kökten değiştireceğini belirterek, şimdiden katma değer sağlamaya başladığını kaydetti. Ekonomideki dijital dönüşüm için uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yapan Altmeier, bu bağlamda Alman hükümetinin üç milyar euro araştırma ve geliştirme bütçesi ayırdığını söyledi.

Avrupa'da veri tabanı oluşturulacak

Yapay zekanın sürücüsüz otomobiller veya endüstride kullanıldığını ifade eden Alman bakan, "Kullanım alanlarıyla ilgili büyük potansiyeller mevcut. Ancak uluslararası rekabet büyük" diye konuştu. Altmeier, bu bağlamda Avrupa'da bir veri tabanı oluşturulması için girişim başlatacağını da sözlerine ekledi.