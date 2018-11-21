"Türkiye ile Almanya'nın çıkarları ortak"

BERLİN (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Almanya'nın çıkarlarının ortak olduğunu belirterek, "İstikrarlı, büyüyen, gelişen, huzurlu bir Almanya bizim çıkarımızadır. Aynı şekilde istikrarlı, büyüyen, gelişen, demokrasisi güçlenen bir Türkiye de Almanya'nın menfaatinedir. Ortak menfaatlerimiz var. Ortak amaçlarımız var. Dolayısıyla dayanışmamızı daha da artırmak durumundayız." dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) düzenlediği etkinlikte Türk toplumuyla bir araya gelen Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasında çok ciddi ekonomik bağlar bulunduğunu söyledi. AK Parti döneminde çok hızlı gelişen iki ülke ilişkilerinin gelecek yıllarda daha da artacağını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye ve Almanya'nın çıkarları aslında ortak. Amaçlarımız da ortak. İstikrarlı, büyüyen, gelişen, huzurlu bir Almanya bizim çıkarımızadır. Aynı şekilde istikrarlı, büyüyen, gelişen, demokrasisi güçlenen bir Türkiye de Almanya'nın menfaatinedir. Ortak menfaatlerimiz var. Ortak amaçlarımız var. Dolayısıyla dayanışmamızı daha da artırmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Bunu sadece hükümetlerin gerçekleştiremeyeceğini dile getiren Cevdet Yılmaz, "Hükümetler bu işin bir kısmını oluşturuyorlar. Hükümetler dışında sivil toplum kuruluşları arasında, iş dünyaları arasında, partiler arasında, medya organları arasında, akademik dünya arasında, değişik kesimler arasında mutlaka bu bağlantıları, ilişkileri daha da güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Hiçbir kesimi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesin kucaklanması, herkesle iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğine değinen Yılmaz, Berlin'i örnek vererek şöyle devam etti: "Berlin ve çevresinde 300 bin insanımız yaşıyor. Bunlar Türkiye'nin değişik bölgelerinden, değişik yörelerinden insanlarımız. Hepsi bizim için çok çok kıymetli. Farklı mezheplerden, farklı etnik kökenlerden, farklı coğrafyalardan insanlar olabilir. Türkiye'de de bu farklılıkları hep yaşıyoruz. Bunlar bizim zenginliğimiz ama bu farklılıklar içinde birliği, beraberliği yakalamamız gerekiyor. Özellikle Almanya'da yaşayan kardeşlerimizin, bizim buna büyük önem ve ehemmiyet vermemiz gerektiğine inanıyorum."

Yılmaz, gereksiz tartışma ve polemiklerden uzak durulmasını da istedi. - "Terör bütün insanlığın baş belasıdır" Teröre karşı da net tavır sergilenmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, kim hangi isim altında yaparsa yapsın terörizmin bütün insanlığın baş belası olduğunu dile getirdi. Terör belasıyla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Türkiye bu konulardan çok çekti, çok mücadele etti ama dünyadan da yeterince destek gördüğümüzü söyleyemem bu konularda. Giderek tabii bütün dünya, bütün toplumlar da bunu görüyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde terörizmle mücadelenin daha da güçlendiğini görürüz." diye konuştu. - Avrupa'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Cevdet Yılmaz, Almanya ve Avrupa'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına da işaret ederek, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Yahudi düşmanlığı gibi hadiselere de hep birlikte karşı çıkmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'da bazı istenmeyen olayların yaşandığını ve eğilimlerin geliştiğini gördüklerini, bunları kaygıyla izlediklerini belirten Yılmaz, yabancı düşmanlığı ile mücadelede "insanlık olarak" birleşmek gerektiğini kaydetti.