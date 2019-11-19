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Türkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Madrid ve Andorra Büyükelçisi Cihad Erginay, Andorra'da üç günlük diplomatik temaslarda bulundu - Erginay: - "Andorra ile ilişkilerimiz çok iyi. Birçok konuda uluslararası alanda birbirimize destek sağlıyoruz"

Türkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldı

Türkiye ile Andorra arasında ilk ikili anlaşmaların imzalanması için çalışmaların başlatılması hususunda taraflar arasında mutabakat sağlandı.

Türkiye'nin Madrid ve Andorra Büyükelçisi Cihad Erginay, A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile 17 Kasım'da yaptığı karşılaşma vesilesiyle 16-18 Kasım'da bu ülkede ikili temaslarda bulundu.

Andorra Başbakanı Xavier Espot, Dışişleri Bakanı Maria Ubach, Meclis Başkanı Roser Sune ve Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo ile ikili görüşmeler yapan Erginay, "Her iki ülke de ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.

Erginay, Andorra Başbakanı Espot ve Meclis Başkanı Sune ile görüşmelerinde A Milli Takım forması da hediye etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erginay, "Andorra ile ilişkilerimiz çok iyi. Birçok konuda uluslararası alanda birbirimize destek sağlıyoruz." dedi.

Görüşmelerinde, "ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı temel anlaşmaların imzalanması konusu üzerinde durulduğunu" aktaran Erginay, sağlık ve kış turizmiyle inovasyon, teknoloji ve inşaat alanlarında iş birliği imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Erginay, Andorralı yetkilileri, Türkiye'nin dış politikası ve özellikle Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdiğini de kaydetti.

- Avrupa'nın en küçük 6'ıncı ülkesi

Varılan mutabakatla, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için başta karşılıklı yatırım ve çifte vergilendirme konularında olmak üzere ikili anlaşmaların imzalanması hususunda çalışmaların başlatılması esas alınıyor.

Ayrıca, meslek gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin teşvik edilmesi, parlamentolar arası iş birliği ve temasların artırılması hedefleniyor.

İki ülkenin bu zamana kadar karşılıklı yatırımı olmazken, 2018'deki ticaret hacmi 5,2 milyon avro düzeyinde bulunuyor.

Türkiye'ye gelen Andorralı turist sayısı 300, bu ülkeye giden Türk turist sayısı da yaklaşık 5 bin olarak biliniyor. Andorra'da yaşayan Türk sayısının ise 13 olduğu belirtiliyor.

Andorra ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1998'de kurulurken, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi aynı zamanda Andorra nezdinde de büyükelçi görevini yürütüyor.

Avrupa'nın en küçük 6'ıncı ülkesi olan, 468 kilometre yüz ölçümüne ve 77 bin nüfusa sahip Andorra, Avrupa'da vergi oranları en düşük ülke olarak biliniyor.

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Türkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldıTürkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldı
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