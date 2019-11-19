Türkiye ile Andorra arasında ilk anlaşmaların imzalanması için temeller atıldı

Türkiye ile Andorra arasında ilk ikili anlaşmaların imzalanması için çalışmaların başlatılması hususunda taraflar arasında mutabakat sağlandı.

Türkiye'nin Madrid ve Andorra Büyükelçisi Cihad Erginay, A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile 17 Kasım'da yaptığı karşılaşma vesilesiyle 16-18 Kasım'da bu ülkede ikili temaslarda bulundu.

Andorra Başbakanı Xavier Espot, Dışişleri Bakanı Maria Ubach, Meclis Başkanı Roser Sune ve Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo ile ikili görüşmeler yapan Erginay, "Her iki ülke de ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.

Erginay, Andorra Başbakanı Espot ve Meclis Başkanı Sune ile görüşmelerinde A Milli Takım forması da hediye etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erginay, "Andorra ile ilişkilerimiz çok iyi. Birçok konuda uluslararası alanda birbirimize destek sağlıyoruz." dedi.

Görüşmelerinde, "ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı temel anlaşmaların imzalanması konusu üzerinde durulduğunu" aktaran Erginay, sağlık ve kış turizmiyle inovasyon, teknoloji ve inşaat alanlarında iş birliği imkanlarının bulunduğunu vurguladı.