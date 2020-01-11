Türkiye ile Arnavutluk arasında "500 konut inşası" protokolü imzalandı

TİRAN (AA) - Türkiye ile Arnavutluk arasında geçen yıl 26 Kasım’da meydana gelen depremin ardından "Afet sonrası konut yapım alanında iş birliği yapılmasına dair protokol" imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin ardından 500 konut inşası için talimatları çerçevesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere başken Tiran’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj arasında "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği yapılmasına dair protokol" imzalandı. Protokol imzalanma töreninde Arnavutluk Başbakanı Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer katıldı.

İmza öncesinde Bakan Kurum ve Başbakan Rama açıklamalarda bulundu. Kurum, 26 Kasım 2019'da Arnavutluk’un yaşadığı deprem sebebiyle Arnavutluk halkına başsağlığı dileklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam, sevgi ve geçmiş olsun dileklerini de getirdiğini aktardı. Deprem yaşanır yaşanmaz Arnavutluk’taki kardeşlerine yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde AFAD, Kızılay, UMKE ve Bakanlığa ait birimlerin büyükelçilik koordinasyonunda sahada olmaya gayret gösterdiklerini hatırlatan Kurum, bu anlamda dost ve kardeş ülke Arnavutluk’un ihtiyaçlarına el uzatmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Kurum, 6 bine yakın binanın bağımsız bölümünde oluşan hasarı tespit ettiklerini anlatarak, Kızılay’ın çadır ve aş ihtiyacı olan Arnavutluk halkına el uzatmaya gayret gösterdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeş ülke Arnavutluk için 500 kalıcı konutla ilgili talimatını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti: "Bu talimat gereği hızlı şekilde çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah ocak ayı sonuna kadar yer teslimini ilgili bakanlarımız bizlere yapacaklar. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir master plan çerçevesinde Arnavutluk’un yeni yerleşim alanı olacak, burada altyapısıyla, sosyal donatısıyla yapılan binaların mimari tarzıyla Arnavutluk’a uygun, Arnavutluk kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi etaplar halinde gerçekleştireceğiz. Biz de burada 500 konuttan oluşan ilk etabını gerçekleştirmiş olacağız."