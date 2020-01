Türkiye ile Arnavutluk arasında KEK 12. Dönem Protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Protokol, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine, bu alanda mevcut olan geniş potansiyelin hayata geçirilmesine ve proje bazında güçlendirilmesine dair her iki ülkenin kararlılığını ve siyasi iradesini teyit eden bir nitelik taşımaktadır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 12’nci dönem toplantısı kapsamında bakanlıkta Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile bir araya geldi. İkili toplantının ardından Türkiye ile Arnavutluk arasında ‘KEK 12. Dönem Protokolü’ imzalandı. Bakan Kasapoğlu, Arnavutluk’ta yaşanan deprem dolayısıyla taziyede bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. İki ülke arasındaki ilişkinin köklerinden ve öneminden bahseden Kasapoğlu, Avrupa Birliği’ne (AB) aday olan Arnavutluk ile Türkiye arasında kazan-kazan prensibiyle ticaretin devam edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da yüksek seviyelere çıkarılması ülkemizin önceliklerinden birisidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin gerek ekonomilerimize, gerek bölgenin ekonomik altyapısının ve refahının artırılmasına önemli katkı sağlayacağı açıktır. Esasen, son dönemde iki ülke ticaret hacminde kaydedilen yükselme, bu alanda önemli mesafeler kaydedildiğini bizlere gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Protokol her iki ülkenin kararlığını ve siyasi iradesini teyit eden bir nitelikte” Komisyon toplantısı görüşmelerinin Türkiye ve Arnavutluk adına olumlu geçtiğini söyleyen Kasapoğlu, “Bu toplantı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır. İmzalayacağımız protokol, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine, bu alanda mevcut olan geniş potansiyelin hayata geçirilmesine ve proje bazında güçlendirilmesine dair her iki ülkenin kararlılığını ve siyasi iradesini teyit eden bir nitelik taşımaktadır. Protokolde sanayiden tarıma, müteahhitlik hizmetlerinden enerji konularına kadar iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek tüm işbirliği alanları değerlendirilmiştir. Protokolün hazırlanma sürecinde ticari, ekonomik ve diğer alanlarda yapılan görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilmiş; önceliklerimiz, izlememiz gereken politikalar ve büyüyen ilişkilerimizle orantılı olarak karşılaşılabilecek sorunların aşılması için takip edeceğimiz yol haritası belirlenmiştir” diye konuştu.

“Türk müteahhitleri Arnavutluk’ta 1,7 milyar dolar bedelli 31 proje gerçekleştirdi”

Türkiye’nin müteahhitlik alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Türk müteahhitleri bugün havalimanı, metro, endüstriyel tesisler, doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji santralleri gibi büyük ölçekli ve katma değeri yüksek projelerde dünya çapında başarı göstermektedir. Arnavutluk’ta da müteahhitlik sektörünün ekonominin önemli bir itici gücü olduğunu biliyorum. İnşaat sektöründe yapılan reformlar, Arnavutluk’ta yaşam şartlarının düzeltilmesine yol açtı. Üretim kapasitesinin arttırılmasına ve modern bir altyapının yaratılmasına yönelik sürekli ve etkili bir yükselmeye neden oldu. Bu çerçevede şu ana kadar Arnavutluk’ta toplam 1,7 milyar dolar bedelli 31 projeyi gerçekleştiren Türk müteahhitlerinin önümüzdeki dönemde de kardeş ülke Arnavutluk’un imarına katkı yapacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Arnavutluk’un her köşesinde modern görünümlü binaların yükselmesi bizi mutlu edecek”

İleriki dönemde yapılacak projelerden de bahseden Kasapoğlu, “Ülkeyi Kosova’ya bağlayan Nation Road otoyolu Enka-Bechtel yüzde 50-50 ortaklığı ile 1,2 milyar dolar yatırımla inşa edilmiştir. Norveçli Statkraft firması tarafından 450 milyon avro bedelle üstlenilen Banja ve Moglice barajlarının inşaatı Limak firması tarafından tamamlanmıştır. Ayen Enerji firması 130 milyon avro yatırım ile Fan Nehri Baraj ve HES santral inşaatını gerçekleştirmiştir. Bizlerin ortak desteği ve dünyada saygın bir konumda olan Türk müteahhitlerinin çabalarıyla gelişmiş alt ve üst yapısı olan, geniş yolları ülkenin her bir köşesine uzanan, her köşesinde modern görünümlü binaların yükseldiği yeni bir Arnavutluk meydana getirilmesi hepimizi son derece memnun edecektir” diye konuştu.